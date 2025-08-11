George Russell vertolkt als voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association een belangrijke rol in de Formule 1 als man die bij kan dragen aan het verhogen van de veiligheid en protocollen voor coureurs. De Britse coureur vertelt waarom hij zo graag wil acteren in deze rol, waarbij ook traumatische ervaringen uit het verleden een rol spelen.﻿

De Mercedes-coureur, die sinds 2021 actief is in de Grand Prix Drivers' Association, werd diep geraakt door bepaalde ongelukken die hij in het verleden van dichtbij zag, waarbij zijn voormalige teamgenoot zijn benen verloor, en het fatale ongeluk van Anthoine Hubert in 2019. "Ik ben er niet op uit om een erfenis na te laten. Dat is nooit de bedoeling geweest. Het is gewoon zo dat als ik een kans zie om iets te verbeteren, ik erover wil praten, vooral als het gaat om de veiligheid op het circuit of in de auto", zo begint Russell tegenover Motorsport.com.

Artikel gaat verder onder video

Zware crashes

De Brit vervolgt: "In 2012 was ik teamgenoot van Billy Monger [die in 2017 zijn benen verloor bij een crash in de Britse Formule 4] en had ik een hechte band met hem. Toen ik die crash live zag, en vervolgens ook nog de crash van Anthoine [Hubert] [op Spa 2019 in de Formule 2]. Het was misselijkmakend om te zien." Als GPDA-voorzitter werkt de Brit nauw samen met Alexander Wurz en Anastasia Fowle om veiligheidsmaatregelen te bevorderen. Hij wijst op de belangrijke rol die de GPDA heeft gespeeld bij de invoering van veiligheidsvoorzieningen zoals de halo. De 27-jarige rijder benadrukt dat hij zich geroepen voelt om te spreken wanneer hij kansen ziet om de veiligheid te verbeteren, zonder daarbij te streven naar een persoonlijke erfenis.

Ook de beruchte crash van Romain Grosjean passeert de revue: "FDe crash van Romain Grosjean [in Bahrein 2020], zag ik van dichtbij. Hij reed voor me en ik passeerde hem, ik zie het beeld nog steeds voor me. Ik keek in mijn spiegel en zag alleen maar vlammen. Het nam mijn hele spiegel in beslag. Dat had iedereen kunnen overkomen. Het had de beste coureur ter wereld kunnen overkomen. Dat is nu eenmaal het gevaar dat we lopen. Dus ik denk dat dat waarschijnlijk de reden is waarom ik er meer bij betrokken wilde zijn dan eerst." Ondanks zijn kritiek op de FIA, met name over transparantie en dialoog, blijft hij zich inzetten voor samenwerking en verbetering. Hij prijst de ontvankelijkheid van de nieuwe race director Rui Marques en FIA sportdirecteur Tim Malyon. Voor de GPDA-voorzitter is het belangrijk dat de Formule 1, de coureurs en de FIA harmonieus samenwerken om de sport veiliger te maken voor iedereen.

Gerelateerd