Hoewel de weg voor een contractverlenging van George Russell bij Mercedes vrij lijkt te zijn, nu Max Verstappen heeft bevestigd in 2026 bij Red Bull Racing te blijven, is er nog steeds geen handtekening gezet. Sky Sports F1 vermoedt dat de Zilverpijlen haast moeten maken, want Russell zou twee alternatieven achter de hand hebben.

Russell en teamgenoot Kimi Antonelli hebben allebei nog een contract tot en met 2026. De rookie heeft geen sterke periode achter de rug, maar Mercedes heeft hem eerder al het vertrouwen gegeven. De verwachting is dan ook dat Antonelli komend jaar ‘gewoon’ voor Mercedes zal rijden. Ook Russell lijkt inmiddels op weg naar een contractverlenging. Mercedes sprak ook met Verstappen over de toekomst, maar die koos ervoor om in ieder geval komend jaar bij Red Bull te blijven.

Artikel gaat verder onder video

Er is interesse in Russell

De handtekening is nog niet gezet en Russell heeft aangegeven dat hij dat ook niet verwacht te doen in de zomerstop. "Niets gaat er gebeuren in de zomer, want ik wil uitrusten, opladen en sterker terugkomen voor de tweede helft van het jaar," verklaarde hij. De viervoudig racewinnaar benadrukte daarnaast dat er geen haast is. Volgens het Engelse medium is daar een reden voor: Aston Martin en Cadillac zouden staan te springen om Russell vast te leggen.

Krachtsverhouding 2026

Ondanks die interesse lijkt Russell binnenkort toch gewoon te gaan tekenen bij Mercedes. Wat voor Verstappen geldt, geldt in mindere mate ook voor Russell: bij Mercedes zit hij in een vertrouwde omgeving en is hij voorlopig nog zijn teamgenoot de baas. Daarnaast zijn er geluiden dat Mercedes komend jaar over de sterkste powerunit beschikt, al moet dat nog blijken.

Gerelateerd