Russell gefileerd na incident met Verstappen: "Huilebalk, trek een luier aan en ga liggen"

De Spaanse Grand Prix was er eentje die uitvoerig werd nabesproken. Max Verstappen en George Russell kregen het in de slotfase van de race aan de stok en dit deed de nodige stof doen opwaaien. Rob van Someren had er bij de podcast F1 Aan Tafel een ongezouten mening over en noemde Russell "een huilebalk".

De race onder de Spaanse zon stond in het teken van de ogenschijnlijk bewuste botsing tussen Verstappen en Russell in de slotfase. Verstappen moest de Mercedes voorbij laten en was het hier niet mee eens. Duidelijk gefrustreerd ging hij op z'n gas en stuurde z'n Red Bull in de zijkant van de auto van Russell. Verstappen ontving van de FIA-stewards een tien seconden tijdstraf en drie strafpunten op zijn racelicentie. Na afloop gaf de viervoudig wereldkampioen tussen neus en lippen door toe dat hij Russell bewust had geraakt. Van Someren praat de actie niet goed, maar stelt dat 'als je het dan flikt, doe het dan bij Russell'. De 61-jarige radio-dj is duidelijk geen fan van de Mercedes-coureur.

Van Someren vindt George Russell "een huilebalk"

In de podcast van F1 Aan Tafel greep Van Someren even zijn kans om flink uit te halen naar Russell. Over de actie van Verstappen zei hij: "Ik heb ook zoiets, als je het dan flikt, doe het dan bij Russell. Ik vind die Russell gewoon echt een huilebalk." Met name het feit dat Russell na afloop televisie kijkende kinderen bij de situatie betrok, kan Van Someren moeilijk verkroppen. "Ook die reactie achteraf: 'Och, al die kindjes die naar ons zitten te kijken en ons als het grote voorbeeld zien, wat moeten die wel niet van ons denken?' Dan denk ik alsjeblieft, trek een luier aan en ga liggen", zo zegt Van Someren, die in desbetreffende podcast aan tafel zat met Frans Verschuur, Olav Mol en Mattie Valk.

