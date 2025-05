Na Williams zal ook Haas tijdens de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Spanje komend weekend met een rookie aan de start verschijnen. Ryō Hirakawa zal de eerste training van het weekend afwerken in Barcelona.

Haas is dit seizoen al druk geweest op het gebied van de rookies. Volgens de regels van de FIA moeten de twee vaste coureurs, in het geval van Haas Esteban Ocon en Oliver Bearman, twee keer in het seizoen hun stoeltje afstaan aan een coureur die minder dan twee races in F1 heeft gereden. Aangezien Bearman voor dit seizoen al twee races had gereden, moet ook hij twee keer zijn stoeltje afstaan. Ryō Hirakawa zal dit namens Haas vier keer gaan doen, waarvan hij er in Bahrein (vervanger van Bearman) al eentje heeft ingelost. Komend weekend gaat hij Ocon vervangen tijdens VT1 in Barcelona, waarna hij tijdens VT1 nog in actie zal komen in Mexico en in Abu Dhabi als vervanger van Ocon en Bearman.

Artikel gaat verder onder video

Ryo's back behind the wheel in Barcelona 👊🇪🇸



Our reserve driver will step into Esteban's VF-25 for Friday's first practice session.#HaasF1 #F1 #SpanishGP | @ryohirakawa pic.twitter.com/9LZZ4XYwO1 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 28, 2025

Gerelateerd