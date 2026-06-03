Aankomend weekend strijkt de Formule 1 neer in de straten van Monte Carlo voor de Grand Prix van Monaco. Diverse coureurs worden donderdag opgeroepen voor de traditionele persconferenties om vooruit te blikken op het raceweekend, onder wie Max Verstappen.

In Monaco zal klassementsleider Kimi Antonelli proberen zijn totaal van 131 punten verder uit te bouwen ten opzichte van teamgenoot én titelrivaal George Russell, die na zijn uitvalbeurt in Canada op 88 punten staat. Toch wordt ook Ferrari goede kansen toegedicht. Thuisheld Charles Leclerc zal voor eigen publiek bovendien iets willen laten zien, zeker na de bekendmaking van zijn contractverlenging. McLaren was in Canada vooral in de achterhoede terug te vinden en zint op sportieve revanche, terwijl bij Red Bull Racing de RB22 vooral te stijf lijkt te zijn voor de vele hobbels op het stratencircuit. Daardoor kunnen de kerbstones hoogstwaarschijnlijk niet vol worden aangevallen.

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Persconferentie Grand Prix van Monaco

Donderdag 4 juni om 14:30 uur verschijnen de eerste drie coureurs voor de pers: Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc en Lando Norris. Om 15:00 uur zijn vervolgens Esteban Ocon, Max Verstappen en Alexander Albon aan de beurt om vooruit te blikken op het raceweekend.

Op vrijdag 15:30 uur zullen Flavio Briatore (Alpine), Pedro De La Rosa (Aston Martin) en Dan Towriss (Cadillac) aanschuiven bij de persconferentie voor de teambazen.

Donderdag 4 juni 14:30 uur Gabriel Bortoleto Audi Charles Leclerc Ferrari Lando Norris McLaren

Donderdag 4 juni 15:00 uur Esteban Ocon Haas Max Verstappen Red Bull Alex Albon Williams

Vrijdag 5 juni 15:30 uur Flavio Briatore Alpine Pedro De La Rosa Aston Martin Dan Towriss Cadillac

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