Jan Bolscher

Vrijdag 6 januari 2023

Andretti Global en General Motors hebben aangekondigd de handen ineen te willen slaan om samen de Formule 1 te betreden. Mochten de twee Amerikaanse partijen hierin slagen, zal er campagne gevoerd gaan worden onder de naam Andretti Cadillac. Welke coureurs hebben eventueel goede papieren voor een zitje?

Mochten de plannen doorgaan wil het Formule 1-team naast een faciliteit in Engeland gaan opereren vanuit de Verenigde Staten, waarmee Andretti Cadillac de eerste renstal zou zijn met een thuisbasis op Amerikaanse bodem. Het team van Haas rijdt op dit moment ook onder de Amerikaanse vlag, maar zij zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en Italië. Waar FIA-president Mohammed Ben Sulayem recent door liet schemeren open te staan voor nieuwe teams, zijn de FOM en de tien huidige Formule 1-teams wat minder enthousiast. Een zekerheidje is het dus nog niet. Mocht Andretti Cadillac echter doorgang vinden, wil men tenminste één Amerikaanse coureur achter het stuur, zo bleek uit de aankondiging. Wie zijn dan de meest voor de hand liggende kandidaten?

Alex Palou

Alex Palou is mogelijk een van de kanshebbers. De 25-jarige coureur heeft al enige ervaring met de wapenfeiten van de Formule 1. Afgelopen seizoen verreed hij namens McLaren een vrije training in de Verenigde Staten en in zowel Barcelona als Spielberg stapte hij achter het stuur van de MCL35M als onderdeel van het Driver Development-testprogramma van de Britse renstal. Palou zal aankomend seizoen daarnaast tijdens een aantal races klaarstaan als invaller voor Lando Norris of Oscar Piastri, terwijl hij ook zijn eigen seizoen in de IndyCar Series af zal werken bij Chip Ganassi Racing. In de Amerikaanse raceklasse heeft hij 15 podiumplaatsen op zijn naam staan.

Colton Herta

Ook Colton Herta is op papier een goede mogelijkheid. Met zijn 22 jaar wordt hij momenteel gezien als één van de grotere talenten die er rondloopt. De IndyCar-coureur staat te boek als de jongste coureur ooit die een overwinning uit het vuur sleepte in de Amerikaanse raceklasse, en net als Palou heeft hij lijntjes met het Formule 1-team van McLaren. Hier heeft hij een contract als testcoureur tot eind 2024. In juli van het afgelopen jaar verreed hij nog een driedaagse test op het Portugese Portimão in de 2021-auto van het team. Red Bull Racing had hem dit jaar graag voor het team van AlphaTauri zien rijden, maar uiteindelijk voorkwam het puntensysteem voor een superlicentie dat hij de overstap naar de koningsklasse kon maken. En nog een extraatje: Herta is in het bezit van een langdurig IndyCar-contract bij Andretti Racing.

Logan Sargeant

Het volgende jonge talent van Amerikaanse bodem is Logan Sargeant. Hij maakt aankomend seizoen zijn Formule 1-debuut bij het team van Williams en wordt daarmee de eerste coureur uit de Verenigde Staten in de koningsklasse sinds 2015. Met zijn 22 jaar staat hij aan het begin van wat wellicht een lange carrière op het hoogste niveau wordt, en voor Andretti Cadillac zou het natuurlijk interessant kunnen zijn om jacht te maken op een Amerikanase coureur die een of twee seizoenen ervaring heeft in de Formule 1. Mocht dat het geval zijn, is Sargeant de enige die straks aan dit profiel voldoet.

Daniel Ricciardo is natuurlijk geen Amerikaan, maar de Australiër komt wel ontzettend dicht in de buurt. Het is een publiek geheim dat Ricciardo een grote voorliefde heeft voor de Verenigde Staten en zou zich dan ook ongetwijfeld thuis voelen bij een Amerikaans team. Met zijn 33 jaar is de man uit Perth geen jonge hond meer, maar voor een nieuw Formule 1-team kan een ervaren coureur van groot belang zijn - zowel qua ontwikkeling van de auto als het eventueel begeleiden van een jongere tweede coureur. En ervaren is Ricciardo zeker. Daarnaast heeft hij momenteel geen zitje in de Formule 1, waardoor hij dit jaar fungeert als derde coureur bij Red Bull Racing. Het zou dus zomaar kunnen dat hij interesse heeft in een avontuur bij een gloednieuw team.

Datzelfde geldt voor Lewis Hamilton. Deze optie is misschien wat vergezocht, maar met zijn 37 jaar begeeft de zevenvoudig wereldkampioen zich toch echt in de laatste fase van zijn carrière. Daarnaast heeft hij net als Ricciardo een grote voorliefde voor de Verenigde Staten. Hamilton heeft recent aangegeven de komende jaren door te willen bij Mercedes, maar ook de Zilverpijlen zullen op een gegeven moment naar de toekomst moeten gaan kijken. Daarnaast verandert de eventuele komst van Andretti Cadillac verandert mogelijk Hamiltons kijk op de zaak. Hij zou niet de eerste grootheid uit de sport zijn die zijn carrière afsluit bij een nieuw of kleiner team om daar met al zijn ervaring zijn stempel te drukken en het team vooruit te helpen. Andretti Cadillac heeft op hun beurt ongetwijfeld interesse in de diensten van een zevenvoudig wereldkampioen.

