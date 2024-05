Volgens voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok zou de sport er goed aan doen om het nieuwe reglement twee jaar naar achteren te schuiven. De analist van Sky Sports F1 stelt dat de teams nu dichter bij elkaar komen en met een nieuw reglement is er een kans dat er wederom één team gaat domineren.

Vanaf 2026 breekt er een nieuw tijdperk Formule 1 aan. Hoewel het reglement wat betreft de auto's nog niet geheel vastligt, is dat wat betreft de motoren wel zo. Zo zal de koningsklasse vanaf dat tijdperk gebruik maken van krachtbronnen waarbij het vermogen voor vijftig procent uit de verbrandingsmotor komt, de andere helft komt uit de elektrische componenten. De motorleveranciers zijn achter de schermen dan ook flink aan het testen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Red Bull Racing doet deur dicht voor Sainz en gaat voor contractverlenging Pérez'

2026-regels uitstellen

Met de introductie van een nieuw reglement is er echter wel een kans dat er één team met kop en schouders boven de rest uit steekt, zoals bijvoorbeeld Mercedes in 2014 of Red Bull Racing in 2022. Chandock stelt in de podcast van datzelfde medium voor, om het reglement met twee jaar uit te stellen. "Ik heb het gevoel dat we eindelijk op het punt komen dat ze [concurrentie] dichterbij komen, want wat er gebeurt als de regelgeving verandert, is dat de rijken rijker worden. De teams met meer geld, meer middelen, ik weet dat we een budgetplafond hebben, maar eigenlijk hebben zij meer middelen in de fabriek en ze hebben allemaal mazen in de wet om het budgetplafond te omzeilen."

Teams naderen Red Bull

Het doel van de sport is om meer actie op de baan te creëren en met het vasthouden van het huidige reglement, is dat volgens Chandhok mogelijk. "Ik had graag gezien dat de verandering van het reglement twee jaar wordt uitgesteld. We komen nu op het punt dat de teams Red Bull een beetje beginnen te naderen. Volgend jaar zullen ze wederom dichterbij komen en dan krijg je dat hybride-reglement van 2026. Daar zal iemand het weer heel erg goed doen en iemand zal het heel erg fout gaan doen."