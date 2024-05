Werk aan de winkel voor Red Bull Racing: "Er kan gehoopt worden op een verrassing"

Het raceweekend in Imola verloopt allesbehalve soepel voor Red Bull Racing. Het Oostenrijkse teams heeft duidelijk wat moeite om de RB20 aan de praat te krijgen op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. GPFans-reporter Jan Bolscher is dit weekend in de paddock terug te vinden en sluit een aantal verrassingen dit weekend niet uit.

De oefentijd zit erop en dat betekent dat het bijna tijd is geworden voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Tijdens de vrije trainingen was er een duidelijke trend te zien, waarbij Red Bull Racing toch wel grote moeite blijkt te hebben om het pakket te optimaliseren. Uiteindelijk draait het om te punten op zondag en daar heeft het Oostenrijkse team normaliter wel een goede auto voor. Toch moet het allemaal nog maar gebeuren en voor het eerst sinds tijden is het toch wel aardig onvoorspelbaar wat er gaat komen.

GPFans-reporter Jan Bolscher schat de kansen in van Red Bull Racing: "Hij [Pierre Waché] zei na afloop: 'ik zal niet zeggen dat het een normale dag was voor de rijders, want dat was het niet. Het was wel een normale dag voor de engineers, want aan hen is natuurlijk om de auto beter te krijgen voor de volgende sessie.' We weten van Red Bull dat ze doorgaans goed zijn in de doorontwikkeling van die auto tijdens het weekend. Als ze er op vrijdag niet direct staan, dan wordt er vaak op zaterdag nog wel een stap gezet." Wel houdt Bolscher nog rekening met een verrassing, want McLaren en Ferrari staan er ook goed voor. "Voor de niet-Red Bull-fans is het natuurlijk ook wel lekker zo'n weekend waarin ze er niet direct bijstaan. Waardoor er toch wel gehoopt kan worden op een verrassing tijdens de kwalificatie, dan wel in de race", aldus Bolscher.

Gerelateerd