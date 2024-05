Drievoudig racewinnaar Carlos Sainz kan Red Bull Racing uit zijn hoofd zetten. De renstal was geïnteresseerd in de Spanjaard, maar volgens F1-insider is die deur inmiddels gesloten.

Het blijft nog altijd spannend om te zien in welke kleuren Sainz volgend seizoen gaat racen. Sinds 2021 maakt de Spanjaard onderdeel uit van Ferrari, maar met de komst van Lewis Hamilton is er geen plekje meer voor Sainz bij de Scuderia. Het Formule 1-avontuur is voor Sainz echter niet voorbij. Audi heeft namelijk interesse in de Ferrari-coureur en ook Mercedes en Red Bull hadden interesse. Mercedes lijkt nog altijd achter de schermen klaar te staan met een contract, maar Red Bull Racing is volgens het Duitse medium afgehaakt.

Red Bull Racing haakt af

Het team uit Milton Keynes heeft de luxepositie om rustig af te wachten wie het volgend jaar naast Max Verstappen wil gaan zetten. Daarvoor had de renstal Sainz op het oog, maar inmiddels lijkt die tendens te zijn gekeerd. Zo zou Red Bull inmiddels van plan zijn om een langere verbintenis aan te bieden aan 'Checo'. De Mexicaan rijdt al sinds 2021 voor het team en hoewel Pérez niet altijd even feilloos is, lijkt de samenwerking met Verstappen wel optimaal te zijn.

Opties ophouden

Voor Sainz betekent dit dat hij nog altijd voor Audi kan kiezen, ook zou Mercedes nog altijd loeren op de diensten van de Spanjaard. Het is volgens de Sainz senior de perfecte situatie, want het managementteam wil zoveel mogelijk opties openhouden. Tegenover het medium verklaart de Spaans Rally-kampioen: "Er is op dit moment een heleboel speculatie, maar er is eigenlijk nog niets te melden."