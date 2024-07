Carlos Sainz is blij dat veel F1-teams geduldig zijn rondom zijn beslissing voor 2025, maar weet ook dat hij aan zichzelf moet denken. Daarnaast verrast het de Spanjaard, nu nog coureur van Ferrari, dat de markt al vroeg op gang is gekomen.

In gesprek met onder meer Crash.net zegt Sainz het volgende over zijn toekomst. “Ja, ik ben me ervan bewust [dat het lang duurt], maar tegelijkertijd denk ik niet dat het gaat veranderen, want het is alleen de timing die ik verander. Ik verander waarschijnlijk niets aan de uitkomst van iemand, want waarschijnlijk hebben alle teams inmiddels hun prioriteiten en hun beslissingen afhankelijk van elk scenario. Tegelijkertijd heeft deze sport en deze wereld me geleerd om een beetje meer aan de egoïstische kant te zijn en voor mezelf te zorgen, en de beslissing te nemen die ik moet nemen wanneer ik hem moet nemen en wanneer ik alle opties op tafel heb liggen en klaar ben om de beslissing te nemen. Dingen niet te overhaasten als dat niet nodig is.”

Sainz blij dat F1-teams geduldig zijn

Sainz zegt dat hij blij is dat veel teams geduldig zijn, omdat ook Sainz weet dat hij de belangrijkste pion is als het gaat om de invulling van de overige stoeltjes. Zijn beslissing kan een domino-effect hebben op de rest van de grid. “Ja, de teams zijn erg geduldig geweest en daar bedank ik ze voor. Maar ik heb ook geduld moeten hebben, het is niet zo dat ik de enige ben en hier de enige ben die dat beslist, ik heb ook mijn geduldige pil moeten nemen met andere dingen en ik heb geduld moeten hebben. Tegelijkertijd bedank ik iedereen die moet volhouden terwijl ik de beslissing neem."

Sainz van mening dat markt vroeg op gang komt

Het valt Sainz verder op dat de markt voor de coureurs en de stoeltjes van 2025 al vroeg op gang is gekomen. Er zijn al aardig wat stoeltjes ingevuld, terwijl de overstap van Esteban Ocon naar Haas vanaf 2025 ook een kwestie van tijd lijkt te zijn. Sainz is verrast over de snelheid waarmee de markt zich voor de zomerstop al heeft ontwikkeld. “Wat ik niet helemaal begrijp, is waarom de markt dit jaar zo vroeg komt? Waarom iedereen zo gehaast is, terwijl ik me herinner dat het vroeger in de zomervakantie was, in september, juli, toen al die situaties begonnen.”

