De toekomst van Esteban Ocon is al een tijdje onderwerp van gesprek. Daar waar de geruchten gaan dat hij al een akkoord heeft bereikt met Haas, zou er nu ook een ander team vergaande interesse hebben: Williams.

Dit weet onder meer de Italiaanse tak van Motorsport.com donderdag te melden. Williams zou Ocon gekozen hebben als vervanger van Logan Sargeant en zou dit graag dit seizoen nog doen. Teambaas James Vowles zou al contact hebben gehad met Ocon, die zelf ook wel interesse zou hebben in een overstap naar het team. Hij zou dan teamgenoot worden van Alexander Albon, die eerder dit jaar al een contractverlenging tekende. Jack Doohan zou dan bij Alpine de vervanger zijn van Ocon, iets wat voor het seizoen 2025 overigens ook verwacht wordt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: BBC: 'Ocon heeft al getekend bij Haas, officieel bericht waarschijnlijk vóór GP van Hongarije'

Alpine werkt overstap Ocon tegen

Er zit echter een kink in de kabel, want Williams wordt door Alpine gezien als een concurrent. Aangezien het Franse team een directe concurrent niet gedurende het seizoen wil helpen door een tot nu toe niet al te best presterende coureur (Sargeant) zonder punten te vervangen door een coureur die al punten heeft verzameld dit jaar (Ocon) en Ocon tevens tot eind 2024 nog gewoon een contract heeft, is Alpine voor de directe overstap van Ocon gaan liggen.

OOK INTERESSANT: Viaplay komt met kwartaalcijfers Q2 2024: omzet daalt door verlies abonnees

Ocon en Alpine uit elkaar

Een tijdje geleden werd al bekend dat Alpine na dit seizoen niet door zou gaan met Ocon en dat Pierre Gasly wel een contractverlenging kreeg. De Fransman werd al een tijdje genoemd bij Haas en een akkoord zou al bijna daar zijn. Ocon zelf gaf al aan dat hij momenteel niet veel kan zeggen over zijn situatie en er nog niks duidelijk is, maar wat Alpine betreft komt er dus niet direct een overstap van Ocon naar concurrent Williams.

Gerelateerd