Viaplay heeft de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal in 2024 geopenbaard. De streamingdienst toont via deze weg verschillende cijfers, waaronder eventueel verlies of winst van abonnees en inkomsten en de reden daarvan.

Eerder dit jaar kon Viaplay naar buiten brengen dat het de uitzendrechten van F1, die het sinds begin 2022 in handen heeft, nog tot eind 2029 in bezit zal hebben en de Formule 1 dus blijft uitzenden in Nederland. Voor Viaplay was het Ziggo Sport dat de koningsklasse in Nederland uit aan het zenden was, maar sinds 2022 mag Ziggo Sport alleen samenvattingen uitzenden en is het Race Café in stand gehouden. Daarnaast focust Ziggo Sport zich op MotoGP, om toch nog te kunnen concurreren in Nederland met Viaplay. Dit zal het de komende jaren ook blijven doen met MotoGP, zo maakte Ziggo Sport eerder dit jaar zelf bekend.

Viaplay deelt cijfers Q2 2024

Op de site van Viaplay zijn de kwartaalcijfers te vinden. De streamingsdienst zag de omzet in Q2 dalen van 4,591 miljoen naar 4,485 miljoen SEK (Zweedse kronen). Dit gaat om 398 miljoen en 386 miljoen euro, een daling van twaalf miljoen euro dus. De reden die hiervoor gegeven wordt is het verlies van abonnees.

Viaplay weet schade te beperken

Toch kan het ook vanuit een positieve invalshoek bekeken worden, want het verlies is ten opzichte van vorig jaar een stuk minder: 72 miljoen SEK (6,24 miljoen euro). De reden hiervoor is ook redelijk eenvoudig. Viaplay heeft de prijs van zowel het maand- als het jaarabonnement verhoogd, terwijl er ook kosten werden bespaard door te vertrekken uit alle markten behalve die van Nederland en Scandinavië.

CEO Jørgen Madsen Lindemann is blij met de gang van zaken en het herstel dat Viaplay toont. "Ons doel om Viaplay Group te herstructureren vordert gestaag. Er zijn substantiële veranderingen doorgevoerd binnen het gehele bedrijf, en er zullen er nog veel volgen. We lanceren nieuwe, verbeterde en meer relevante producten, praten met onze partners over de beste manier om onze content te monetizen, en verminderen de kosten op alle vlakken. Deze veranderingen zijn noodzakelijk om competitieve producten aan te kunnen bieden aan onze klanten en partners, en ons langetermijndoel te bereiken van het behalen van winstgevende groei, een positieve cash flow en waarde creëren voor de aandeelhouders. Onze vooruitzichten voor 2024 zijn onveranderd.”

