Viaplay heeft een overeenkomst gesloten met VodafoneZiggo voor de doorgifte van Viaplay TV. De kabelgigant meldt dat de zender vanaf heden beschikbaar is en te vinden is op kanaal 13. Het infokanaal van Ziggo verhuist daarom naar kanaal 999.

Naast de streamingdienst die Viaplay aanbiedt, waarop onder andere de Formule 1 te zien is, heeft de zender ook enkele lineaire kanalen gelanceerd. Niet alle providers boden deze zender echter aan. Zo heeft KPN op dit moment nog geen deal, waardoor klanten van die provider zonder een Viaplay-abonnement geen samenvattingen kunnen bekijken.

Viaplay sluit deal met Ziggo

Bij Ziggo is dat vanaf vandaag anders. Vanaf 18:00 uur is Viaplay TV te vinden op kanaal 13. Het premiumkanaal van Viaplay, Viaplay Plus, is echter nog niet beschikbaar. Voor dit kanaal moet extra worden betaald, maar Ziggo is momenteel nog in onderhandeling om ook dit kanaal aan te bieden.

Viaplay opent deur voor samenwerking

Viaplay heeft de afgelopen weken de deuren geopend voor samenwerkingen. Zo meldde Grand Prix Radio eerder deze week dat zij de Nederlandse radiorechten, na twee jaar afwezigheid, weer in bezit hebben. Daardoor kunnen luisteraars vanaf dit seizoen kiezen tussen het commentaar van F1TV, Viaplay en ook Olav Mol en Jack Plooij.

