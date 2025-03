Niet alleen het nieuwe Formule 1-seizoen gaat van start, ook de Nederlandse uitzendgemachtigde van de sport, Viaplay, onthult in Zandvoort de plannen voor het nieuwe seizoen. Rob Kamphues, die van Ziggo Sport overkwam, gaat de tegenhanger van het Race Café presenteren, genaamd 'Vrooooom'.

Kamphues was jarenlang het gezicht van de Formule 1 bij Ziggo Sport. Samen met Tom Coronel en Robert Doornbos voorzag hij de beelden van de nodige analyses. Coronel was al enige tijd niet meer bij de zender te bewonderen, en ook Doornbos kondigde vorig jaar zijn vertrek aan. Kamphues maakte in december bekend dat ook hij in dienst gaat van de Scandinavische streamingdienst.

Viaplay pakt uit met Kamphues aan boord

In Zandvoort presenteerde Viaplay de plannen voor het nieuwe seizoen, waaruit blijkt dat de programmering een flinke opschudding krijgt. Het is de bedoeling dat vanaf de Grand Prix van Bahrein, met de tweede vrije training, een voorbeschouwing wordt gepresenteerd. Daarnaast komt er op de vrijdagavond een talkshow, gepresenteerd door Kamphues, met de naam 'Vrooooom'. Ook zullen Kamphues en Coronel in een foodtruck door het land trekken om fans van lunch te voorzien, in het programma 'Faster Food', dat weer doet denken aan Crashen in de Keuken.