Nelson Valkenburg heeft de afgelopen jaren te maken gehad met zware bedreigingen en intimidaties sinds hij de rol van vaste Formule 1-commentator op zich nam. De verslaggever geeft aan dat de overgang van de uitzendrechten veel losmaakte bij het publiek en dat dit zich uitte in zowel online haat als fysieke confrontaties. Dat vertelt hij in een uitgebreid interview met De Volkskrant.

Valkenburg is sinds de overname van de Nederlandse Formule 1-rechten door Viaplay de vaste stem bij de live-uitzendingen op televisie, waar hij een duo vormt met Melroy Heemskerk. De Scandinavische streamingdienst bezit de exclusieve uitzendrechten nog tot en met het einde van het seizoen 2029. De komst van Viaplay betekende destijds dat kijkers afscheid moesten nemen van Olav Mol als vaste televisiecommentator, al is Mol nog altijd te horen via Grand Prix Radio en actief als analist bij Ziggo Sport. De verandering van zender en commentator viel bij een deel van de fans zwaar.

Bedreigingen en aangiftes

Over de aanhoudende stroom aan negatieve reacties is de verslaggever duidelijk. "Bij bedreigingen doe ik altijd aangifte". Het dieptepunt lag in de beginfase, al blijft het een terugkerend probleem. "Een paar maanden geleden was het weer eens nodig, maar het is gelukkig veel minder geworden. Toen bekend werd dat ik commentator zou worden van de Formule 1, eind 2021, ben ik tientallen keren bedreigd. Meestal online, maar één keer stond iemand hier voor de deur. En bij de Grand Prix van Oostenrijk ben ik in mijn gezicht gespuugd, maar goed, daar vloeit het bier ook rijkelijk vanaf 10 uur." De ervaringen van Valkenburg staan niet op zichzelf binnen het huidige medialandschap. Uit cijfers van PersVeilig over vorig jaar blijkt dat er 262 incidenten van agressie tegen journalisten in Nederland werden gemeld. Van dat totale aantal hadden 65 meldingen specifiek betrekking op online bedreiging of intimidatie. Daarbij wordt in de rapportages nadrukkelijk gewezen op een toename van agressie rondom sportevenementen.

Kritiek in de media

Naast de directe bedreigingen had Valkenburg ook moeite met de manier waarop hij in de media werd besproken tijdens de overgangsperiode. "De Formule 1 ging van Ziggo naar Viaplay, dat vonden veel mensen moeilijk. Mensen moesten aan ons wennen, en ook aan het idee dat Olav Mol na dertig jaar het commentaar niet meer zou doen". Vooral de kritiek op televisie raakte hem. "Wat niet hielp was dat ik bij programma’s als RTL Boulevard werd gefileerd, ik werd neergezet als iemand die geen verstand van racen had. Terwijl ik ben opgegroeid op circuits, mijn ouders hadden een raceteam en ik deed al jaren commentaar bij wedstrijden". Valkenburg begon zijn mediacarrière al in 2008 en deed eerder verslag van onder meer de 24 uur van Le Mans en de Dakar Rally. Ondanks zijn ervaring in de autosportwereld hakte de aanhoudende kritiek er stevig in. "Viaplay waarschuwde me van tevoren dat de reacties heftig zouden zijn. Ik dacht dat ik er tegen gewapend was, maar ik ging twijfelen aan mezelf". Uiteindelijk wist hij de situatie voor zichzelf om te draaien. "Dat duurde een paar maanden en daarna heb ik de knop omgezet. Ik dacht: ho eens even, ik laat me niet wegjagen van mijn droombaan. Ik werd heel koppig en die koppigheid heb ik nog steeds".

Feedback serieus nemen

Inmiddels heeft de commentator een manier gevonden om met de reacties om te gaan en scheidt hij de blinde haat van bruikbare feedback. "Als ik een foto van mij en Sebastian post, zitten er tussen de reacties altijd wel homofobe berichten. Die laat ik gaan, want ik doe zelf ook aan vrijheid van meningsuiting". Inhoudelijke opmerkingen gebruikt hij daarentegen wel om zijn werk te verbeteren. "Kritiek op mijn commentaar neem ik wel serieus. In het begin hoorde ik dat ik veel te druk was, daar heb ik naar geluisterd. En nu hoor ik vaak: ik had moeite met je, maar ik luister nu met veel plezier naar je."

