Binnen de Formule 1-wereld hebben zich afgelopen jaar een aantal grote transfers voorgedaan, en binnen de televisiewereld is dat niet anders. Rob Kamphues stapte over van Ziggo Sport naar Viaplay, maar vond zichzelf toch ineens terug in de tv-gids bij het Race Café.

Kamphues was jarenlang het gezicht van de Formule 1 bij Ziggo Sport. De zender bezat ook het rechtenpakket om de Formule 1 uit te zenden, maar dat stopte vanaf 2022. Samen met Robert Doornbos, Jack Plooij, Renger van der Zande en Olav Mol werd er desondanks op vrijdagavond een programma gemaakt met samenvattingen, maar in november kondigde Doornbos zijn vertrek aan. Kamphues gaf niet lang daarna aan dat hij overstapt naar Viaplay, om daar een soortgelijk programma op te bouwen.

Foutje

Toch was die mededeling nog niet helemaal doorgekomen in de televisiegids. Zo werd op vrijdagavond de nieuwe versie van het Race Café uitgezonden, met Chris Zegers en Shelly Sterk als presentatoren, maar stond de naam van Kamphues er ook nog altijd bij. "Kijk dit wist ik zelf ook nog niet", laat Kamphues op Instagram erbij optekenen. Het gaat dus om een duidelijk foutje en Kamphues wenst het nieuwe duo veel succes.

Instagram @robkamphuesf1

