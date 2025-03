Hoewel Ziggo Sport al sinds 2022 niet meer over de uitzendrechten van de Formule 1 beschikt, voorziet Olav Mol nog altijd het commentaar onder de beelden. De afgelopen twee seizoenen moest Mol uitwijken naar België, maar vanaf dit jaar is hij met Grand Prix Radio weer op de Nederlandse radio te horen. In gesprek met De Telegraaf legt de commentator zijn eigen rol onder de loep en wijst hij naar het moment dat Ziggo de rechten verloor.

Sinds jaar en dag is Mol het vaste geluid in Nederland als het gaat om de koningsklasse. Toen de rechten in de jaren 2000 van RTL naar SBS verhuisden, ging Mol mee. Toen Sport1 (het huidige Ziggo Sport) in 2013 het pakket overnam, kreeg Mol een nieuwe rol, waarna hij vertrok bij de zender om uiteindelijk later weer terug te keren. Met de komst van Max Verstappen is de Formule 1 in Nederland alleen maar populairder geworden, en uiteindelijk zag Ziggo in 2021 het rechtenpakket aan het Scandinavische Viaplay verkocht worden voor de jaren erna.

Mol: 'F1 laat me gewoon niet los'

Mol legt in de krant uit dat hij niet zozeer uit is op de faam. "Bekendheid is voor mij een soort noodzakelijk kwaad. Het hoort er nu eenmaal bij. Ik maak het programma Langs de vangrails omdat ik het te leuk vind om het niet te doen", zo opent de commentator. Toen Ziggo in 2022 de Formule 1 niet meer kon uitzenden, kon hij via zijn eigen zender, Grand Prix Radio, nog wel commentaar geven. "Toen Ziggo de rechten verloor, dacht ik: dan doe ik het wel op mijn manier, digitaal. De F1 laat me gewoon niet los. Dat zou ook onverstandig zijn. Er stroomt toch een beetje benzine door mijn aderen."

'Snap dat niet heel Nederland op Olav Mol zit te wachten'

Toch zijn de tijden veranderd, want Mol doet zijn werk op afstand in plaats van vanuit de paddock, maar dat ziet hij niet als een nadeel. "Zo voel ik het zelf in ieder geval niet. Ik doe mijn werk nog steeds met dezelfde toewijding en lol. Door sociale media, die ik de asociale media noem, pakt iedereen ineens een platform. Mensen zullen zich altijd tegen de gevestigde orde en succes afzetten. Ik snap heel goed dat niet heel Nederland op Olav Mol zit te wachten. Maar dit is toevallig mijn baan. Er zijn ook collega-commentatoren naar wie ik het prettiger vind om te luisteren dan anderen", aldus Mol.

