F1-imitator ‘onthult’ oorzaak ontslag Horner: ‘Geen verrassing, hij heeft mij niet vastgelegd’

Ook imitator Conor Moore heeft het ontslag van Christian Horner bij Red Bull Racing meegekregen. Moore staat bekend om zijn typetjes, waarvan sommige bijzonder treffend zijn. Ook over het grootste verhaal van de afgelopen dagen heeft hij zich gebogen en daar een bijzondere eigen versie van gemaakt.

Woensdag werd bekend dat Horner niet langer teambaas is van Red Bull. Daarmee komt er een einde aan het tijdperk van de langstzittende teambaas in de koningsklasse. De sportieve neergang van het team was voorlopig nog niet gekeerd, en met Laurent Mekies als opvolger hoopt Red Bull weer terug te keren naar titelvorm.

Sketch

Moore stelt in zijn sketch, met een knipoog, dat er één persoon was die de loopbaan van Horner kon redden, namelijk Carlos Sainz.

