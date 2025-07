FIA-president Mohammed Ben Sulayem staat open voor de komst van een Chinees team in de Formule 1 en laat weten daar al gesprekken over te hebben gevoerd. Volgens de FIA-voorzitter staat de deur voor nóg een team in de Formule 1 zéker open, ondanks het feit dat er zoveel tegenstand was voordat Cadillac uiteindelijk tóch toe mocht treden.

Met de komst van Cadillac volgend jaar na het EOI-proces van 2023, is er ruimte voor een twaalfde team op de grid. De FIA-leider zegt liever meer teams te hebben dan meer races aan de toch al volle kalender te moeten toevoegen. "De coureurs komen naar me toe en zeggen: 'Alsjeblieft, niet meer races'", zo citeert PlanetF1 de president. Het is voor hem een motivatie om nog eens een EOI-proces te overwegen, zeker met het oog op de groei van de Chinese auto-industrie.

Uitdagingen bij Cadillac

De komst van Cadillac ging echter niet zonder slag of stoot. Hoewel de FIA instemde met de aanvraag, stuitte de inschrijving van Andretti op veel weerstand van commerciële rechtenhouder FOM en veel huidige F1-teams, die vooral bang waren voor verdunning van het prijzengeld. Het Amerikaanse merk moest een vergoeding van maar liefst 450 miljoen dollar betalen om toe te mogen treden tot de koningsklasse. Het toevoegen van nóg een team aan de koningsklasse, zal ongetwijfeld tot nog meer weerstand onder de huidige teams leiden, iets waar Ben Sulayem zich weinig van lijkt aan te trekken.

Meer geld met Chinese auto-industrie?

De FIA-voorzitter denkt dat een Chinees team juist meer geld zou kunnen opleveren voor de Formule 1, zeker met de groei in Azië. "Als er een team uit China komt en FOM keurt het goed, ik ben ik er honderd procent zeker van dat ze het goedkeuren,zou het niet meer geld opleveren met China erbij? Ik geloof van wel", zo zegt hij. Volgens de omstreden kopman gaat het niet alleen om het vullen van de grid, maar moet het juiste team ook waarde toevoegen aan de Formule 1 en de duurzaamheid ervan.