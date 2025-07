Nico Hülkenberg liet tijdens de Britse Grand Prix van de Formule 1 zien dat geduld loont. Hij had al jarenlang het onfortuinlijke record in handen voor de meeste F1-races zonder een podiumresultaat te scoren, maar vorig weekend finishte de Kick Sauber-coureur indrukwekkend als derde. Op weg naar zijn eerste podium bleek hij instructies van het team te hebben genegeerd.

Hülkenberg ving de wedstrijd op het circuit van Silverstone als negentiende en, door de problemen bij Franco Colapinto, laatste aan. Het begon op een natte, maar opdrogende baan voordat de regen opnieuw viel. In de slotfase van de Grand Prix was het weer droog genoeg voor slicks. Iemand met de ervaring als Hülkenberg voelt zich thuis in de wisselende omstandigheden en hij schoof op van P19 naar P4 door op de goede strategie te zitten en de snelheid vast te houden. De man uit Emmerich passeerde Lance Stroll, die zijn Aston Martin "het ergste stuk stront ooit" noemde, en hield onder andere Lewis Hamilton en een gespinde Max Verstappen achter zich om zo als derde te eindigen - een eerste podium in zijn 239e Grand Prix.

Hülkenberg overrulet race-engineer drie keer in openingsfase

Tijdens het communiceren met race-engineer Stephen Petrik, besloot Hülkenberg driemaal keuzes van het team over de banden te verwerpen. Onder de virtual safety car voor de crash van Liam Lawson en Esteban Ocon in de tweede ronde, zei Petrik over de boardradio: "We gaan deze ronde naar binnen, Nico, box voor mediums." Hülkenberg reed de ingang van de pitstraat voorbij. "Ik weet het niet, ik zou dat niet doen. Ik ben buiten gebleven. Je kan de banden ook niet op temperatuur houden op deze snelheid."

Een ronde later klonk het van Petriks kant: "Gabi [Bortoleto] zegt ook dat sector 1 en 2 prima zijn, maar dat sector 3 lastig is. Maar we zien dat de temperaturen omhoog gaan. En qua strategie willen we nu alsnog dat je binnenkomt voor slicks." Opnieuw bleef Hülkenberg buiten. "Mijn gevoel zegt dat het te vroeg is met hoe lastig sector 3 is." Een ronde later zei hij: "Ik denk dat ik nog een ronde buiten blijf, dat zegt mijn gevoel."

Uiteindelijk bleef Hülkenberg zo lang buiten dat aankomende regen een zorg werd. Stroll leek de enige die op het juiste moment naar de slicks was gegaan en de Canadees was op de softs erg snel. Alleen hij ging voorbij aan Hülkenberg, toen de regen opnieuw viel. De intermediates op de Kick Sauber waren ondertussen versleten en hij had dus een nieuw setje nodig.

Petrik moedigde de Duitser aan om nog even vol te houden. "Blijf buiten, blijf buiten", klonk het in de negende ronde. "Mijn God, deze banden zijn fucked. Box, ik kom binnen", en zo dook Hülkenberg alsnog de pitstraat in. Gelukkig reageerde Kick Sauber snel en ze stuurden hem in het middenveld terug de baan op, maar de meeste voor hem moesten nog terug van de slicks naar de intermediates. Zo schoof Hülkenberg weer op naar P4, voordat hij Stroll voor positie voorbijging met P3 als resultaat.

