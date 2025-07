FIA komt met oordeel over crash in pitstraat tijdens kwalificatie in België

Q1 voor de F1 Grand Prix van België was nog maar een paar seconden begonnen of de eerste, en uiteindelijke enige, crash was al een feit. Nico Hülkenberg werd de garage uitgestuurd en probeerde voor te dringen bij Lance Stroll. Dat liep voor de eerstgenoemde echter niet goed af. De stewards hebben hun conclusie getrokken na een onderzoek naar het incident.

Het is iets wat we wel vaker zien in de kwalificaties: een drukte van jewelste bij het uitrijden van de pitstraat. Bij Stroll en Hülkenberg resulteerde het in contact. De coureur van Kick Sauber wilde zich ertussen proppen, maar Stroll stond al in de fast lane en wilde doorrijden. Hülkenberg bleek iets te ver naar voren te zijn gereden en dus reed de Aston Martin over zijn voorvleugel heen. Stroll zou uiteindelijk laatste worden in de kwalificatie. Hülkenberg ging wel door naar Q2, maar strandde daar op de veertiende positie.

Artikel 34.8

De stewards hebben het incident tussen de twee onderzocht. Het ging om een overtreding van artikel 34.8 van het sportief reglement, waarin staat dat "de auto('s) die tot het einde van de pitstraat zijn gereden vóór de start of herstart van een kwalificatie, een lijn moet vormen in de fast lane. In die volgorde moeten ze de pitstraat verlaten."

Oordeel: Geen straf

De stewards hebben het verhaal van de vertegenwoordigers van Aston Martin en Kick Sauber aangehoord en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen straf wordt uitgedeeld. Hülkenberg had volgens de stewards geen recht om in te voegen, maar volgde simpelweg de orders van zijn team op. "Daarmee wordt auto 18 [Stroll] geacht voorrang te hebben in de opstelling. Auto 27 [Hülkenberg] had zich dus pas bij de rij mogen voegen wanneer er een geschikte opening was en die was er in dit geval niet. Gedurende het hele incident volgde de coureur van auto 27 instructies van het team, hetzij via de radio, hetzij via handgebaren van een teamlid", zo leggen de stewards uit.

Kick Sauber verdient volgens de FIA een straf, maar het orgaan wijst ook naar de rol van Stroll: "Beide auto’s leken, op instructie van hun team, tegelijkertijd te zijn vertrokken en zijn daarbij onbedoeld met elkaar in botsing gekomen. De stewards zijn van oordeel dat geen van beide coureurs volledig of overwegend schuldig was, en nemen daarom geen verdere actie met betrekking tot het veroorzaken van de aanrijding."

At the green light, Stroll and Hulkenberg have the slowest collision ever 💥



New front wing for Nico before he's even got out on track #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/jc0iENFM68 — Formula 1 (@F1) July 26, 2025

