Stroll

Stroll gespot met topmodel: Canadees onder vuur door vermeende locatie

Redactie
Stroll

Lance Stroll geniet net als alle coureurs van een welverdiende vakantie. De Canadees zou gespot zijn met model en actrice Yael Shelbia. In eerste instantie zijn er complimenten over de dame, maar in andere reacties komen er andere dingen aan het licht.

Shelbia, 23 jaar en uit Israël en in 2021 uitgeroepen tot 'de mooiste vrouw ter wereld' door TC Candler, heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd als model. Ze heeft gewerkt met grote namen zoals Kim Kardashian en Kylie Jenner, en is ook te zien geweest in campagnes met Lionel Messi. Haar verschijning met de Formule 1-coureur heeft dan ook veel aandacht getrokken. @F1gossipofficial kwam met de foto van Shelbia en Stroll op de proppen, waarbij het tweetal aan het genieten is van een zonnige vakantie, zo lijkt het. De schoonheid van de Israëlische valt ook bij Instagram-gebruikers op: "Zij is zo prachtig!", schrijft iemand.

Zware kritiek

Echter, de meeste reacties gaan over de vermeende plek van de foto en de afkomst van Shelbia. Volgens meerdere reacties is de foto genomen in Tel Aviv, in het thuisland van Shelbia, al kan dat niet met zekerheid worden geverifieerd. Het is een onderwerp dat vanwege de woekerende oorlog met Palestina voor een hoop boze reacties zorgt. "Nou, ik vond Lance net een paar weken leuk. Ik geef hem nooit meer een greintje medeleven", schrijft iemand. Anderen gooien het over een minder vriendelijke boeg: "Fuck you, zionist", schrijft iemand. "Lance wtf is dit?", vraagt iemand anders zich af. "Lance, zionist. Ik haat jou en heb nul empathie voor jou." Ook stipt een aantal gebruikers aan dat Shelbia openlijk zionistisch zou zijn en fervent aanhanger van de IDF [het Israëlisch defensieleger], iets dat zij ook openlijk zou uitspreken. Ook dit is allemaal koffiedik kijken, maar de kritieken zijn niet van de lucht.

Lance Stroll
FIA komt met oordeel over crash in pitstraat tijdens kwalificatie in België
Stewards nemen besluit

FIA komt met oordeel over crash in pitstraat tijdens kwalificatie in België
  • 26 juli 2025 19:03

  • 26 juli 2025 19:03
  • 3
Stroll ziet podiumfinish door de vingers glippen:
Britse GP

Stroll ziet podiumfinish door de vingers glippen: "Ergste stuk stront ooit"
  • 7 juli 2025 11:54

  • 7 juli 2025 11:54
  • 1

Lance Stroll

Stroll gespot met topmodel: Canadees onder vuur door vermeende locatie
  • 12 minuten geleden

  • 12 minuten geleden
Norris vakantie

Lando Norris geniet volop van zijn vakantie in een van de duurste hotels van Nederland
  • 58 minuten geleden

  • 58 minuten geleden
Max Verstappen

Verstappen schittert in Grill The Grid-aflevering: "Het is lastig om te onthouden"
  • 1 uur geleden

  • 1 uur geleden
Verstappen met Garrix en Van Dijk

Voetbal, muziek en Formule 1 komen samen: Verstappen poseert met Van Dijk en Garrix
  • 2 uur geleden

  • 2 uur geleden
Max Verstappen

Senior strateeg Red Bull wijst naar kennis van regels bij Verstappen
  • 3 uur geleden

  • 3 uur geleden
Dutch Grand Prix

Formule 1 Dutch Grand Prix voor iedereen in Nederland gratis te zien
  • Vandaag 06:59

  • Vandaag 06:59
  • 4
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
  • 1 augustus

  • 1 augustus
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
  • 27 juli

  • 27 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
  • 28 juli

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
  • 28 juli

  • 28 juli
 Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
150.000+ views

Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
  • 26 juli

  • 26 juli
 'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
150.000+ views

'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
  • 25 juli

  • 25 juli

