Lance Stroll geniet net als alle coureurs van een welverdiende vakantie. De Canadees zou gespot zijn met model en actrice Yael Shelbia. In eerste instantie zijn er complimenten over de dame, maar in andere reacties komen er andere dingen aan het licht.
Shelbia, 23 jaar en uit Israël en in 2021 uitgeroepen tot 'de mooiste vrouw ter wereld' door TC Candler, heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd als model. Ze heeft gewerkt met grote namen zoals Kim Kardashian en Kylie Jenner, en is ook te zien geweest in campagnes met Lionel Messi. Haar verschijning met de Formule 1-coureur heeft dan ook veel aandacht getrokken. @F1gossipofficial kwam met de foto van Shelbia en Stroll op de proppen, waarbij het tweetal aan het genieten is van een zonnige vakantie, zo lijkt het. De schoonheid van de Israëlische valt ook bij Instagram-gebruikers op: "Zij is zo prachtig!", schrijft iemand.
Zware kritiek
Echter, de meeste reacties gaan over de vermeende plek van de foto en de afkomst van Shelbia. Volgens meerdere reacties is de foto genomen in Tel Aviv, in het thuisland van Shelbia, al kan dat niet met zekerheid worden geverifieerd. Het is een onderwerp dat vanwege de woekerende oorlog met Palestina voor een hoop boze reacties zorgt. "Nou, ik vond Lance net een paar weken leuk. Ik geef hem nooit meer een greintje medeleven", schrijft iemand. Anderen gooien het over een minder vriendelijke boeg: "Fuck you, zionist", schrijft iemand. "Lance wtf is dit?", vraagt iemand anders zich af. "Lance, zionist. Ik haat jou en heb nul empathie voor jou." Ook stipt een aantal gebruikers aan dat Shelbia openlijk zionistisch zou zijn en fervent aanhanger van de IDF [het Israëlisch defensieleger], iets dat zij ook openlijk zou uitspreken. Ook dit is allemaal koffiedik kijken, maar de kritieken zijn niet van de lucht.
