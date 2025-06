Lance Stroll moest zich terugtrekken voor de F1 Grand Prix van Spanje van een tijdje geleden vanwege een blessure. De Canadees is inmiddels geopereerd en Aston Martin kan nu bevestigen dat hij mee zal doen aan zijn thuisrace op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal.

Stroll zou de wedstrijd op het Circuit de Barcelona-Catalunya aanvangen vanaf de veertiende positie, maar op de zaterdagavond maakte Aston Martin bekend dat hun coureur niet achter het stuur zou kruipen. "De afgelopen zes weken heeft Lance last gehad van pijn in zijn hand en pols. Zijn medische consultant gelooft dat dit samenhangt met de ingreep die hij in 2023 heeft ondergaan", zo werd er uitgelegd in een statement. "Zijn medische team heeft bevestigd dat hij [in Spanje] niet zal racen en dat hij een ingreep zal ondergaan om deze problemen te verhelpen, waarna hij zich zal focussen op zijn herstel."

Artikel gaat verder onder video

Drugovich hoeft niet in te vallen

De ingreep van 2023 waar naar werd verwezen, kwam nadat Stroll zijn pols had gebroken bij een fietsongeluk vlak voor aanvang van dat seizoen. Hij miste de wintertest in Bahrein en reservecoureur Felipe Drugovich viel toen voor hem in. De Braziliaan is nog steeds de derde rijder bij Aston Martin en, als Stroll niet op tijd was hersteld voor de Grand Prix van Canada, zou hij zijn opgeroepen om het stoeltje over te nemen. Dan had hij echter wel de 24 Uur van Le Mans moeten missen, waar hij voor Cadillac uitkomt samen met Jack Aitken en Frederik Vesti. De tweede reservecoureur, Stoffel Vandoorne, zal eveneens racen in de Franse klassieker, maar dan voor Peugeot samen met Loïc Duval en Malthe Jakobsen.

Gelukkig voor Stroll is de operatie na Spanje en het herstel ervan met succes verlopen en dus is hij fit genoeg om mee te doen aan zijn thuisrace in Montreal. Dat heeft Aston Martin zojuist bevestigd.

“I am excited to get back behind the wheel with the team for my home Grand Prix this weekend. I was always going to fight hard to be ready to race in front of the Montreal crowd. I’m feeling good after my procedure and put some laps in at Paul Ricard this week to prepare. Thanks… pic.twitter.com/F0iBHUvluU — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 11, 2025

Gerelateerd