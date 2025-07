Lance Stroll heeft een kans op een podiumresultaat door zijn vingers zien glippen tijdens de Britse Grand Prix van de Formule 1. Hij legt tegenover onder andere GPFans uit waarom hij de derde plaats kwijtraakte. De coureur van Aston Martin noemde zijn bolide de "ergste piece of shit" waarmee hij ooit heeft gereden.

De race op Silverstone begon op een natte baan en het leek gauw op te drogen, en dus nam een deel van het veld de gok om naar slicks te wisselen. Een boel coureurs gleden van de baan, kregen geen temperatuur in de banden of wisselde juist te vroeg of te laat. Bij Aston Martin lieten ze Stroll op de juiste momenten de pitstraat in komen, ook toen het weer begon te regenen. Dat bracht hem op de derde positie. Uiteindelijk verloor hij de podiumplek aan Nico Hülkenberg en werd hij ook door Lewis Hamilton, Max Verstappen en Pierre Gasly voorbij gestoken.

Niet krankzinnig, maar ergste stuk stront

Race-engineer Gary Gannon vertelde Stroll: "Een fantastische finish, gezien krankzinnige auto waarmee je moest racen." De Canadees reageerde op de boardradio: "Krankzinnig is een understatement. Dit is het ergste stuk stront waarmee ik ooit heb gereden. Maar goed, P7."

"De Sauber had veel meer grip vandaag, ze hadden een veel snellere auto", begon Stroll vervolgens tegenover onder andere GPFans. "De laatste stint was lastig, maar we hadden ook zo veel bandenslijtage met de intermediates. En met de bandenslijtage die we hadden, konden we geen beter resultaat pakken dan dit. Het was moeilijk om aan het einde op de baan te blijven, omdat de softs compleet versleten waren. De strategie was wel goed."

