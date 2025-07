'Stroll heeft cosmetische ingreep laten uitvoeren in gezicht'

Lance Stroll (26) heeft ogenschijnlijk een cosmetische ingreep laten uitvoeren in zijn gezicht, zo blijkt uit beelden die momenteel rondgaan op het internet. De Canadese coureur van Aston Martin zou zichzelf een nieuw gebit hebben laten aanmeten in de periode rond de start van de Europese tour in de Formule 1.

Stroll lijkt een zogenoemd retourtje Turkije te hebben geboekt rond de Grand Prix van Emilia-Romagna, zo blijkt uit de beelden die circuleren op social media. Het is fans opgevallen dat de 26-jarige coureur een compleet ander gebit heeft de laatste weken. De ruimte tussen z'n tanden is verdwenen, alle tanden zijn egaal en recht en bovendien meerdere tinten witter. De ingreep leek niet primair medisch noodzakelijk maar puur voor esthetische doeleinden, waardoor je kunt spreken van een cosmetische ingreep aan het gezicht. Hoewel de meningen over het nieuwe gebit van Stroll verdeeld zijn, vinden sommigen dat hij een stuk gelukkiger oogt nu hij voorzien is van een stralende tandrij.

Stroll laat zichzelf nieuw gebit aanmeten

Op Instagram en TikTok komen diverse video's voorbij van mensen die de ingreep aan het gezicht van Stroll hebben opgemerkt en aanstippen. "Lance Stroll heeft zijn tanden laten herstellen. Toen ik dit zag voor de Grand Prix van Imola wist ik dat ik hierover moest praten", meldt een Aston Martin- en Stroll-fan op TikTok. "Het is nu clean, zacht en zeker een stap voorwaarts. Sommigen houden ervan, anderen zeggen dat het te wit is." Bekijk de beelden hieronder en oordeel zelf.

