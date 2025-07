Na elke Grand Prix kiest de FIA uit de top tien een auto uit die geïnspecteerd wordt. Dit zou volgens de FIA op een willekeurige manier gebeuren om ervoor te zorgen dat de regels na worden geleefd. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone werden er zelfs twee auto's geïnspecteerd, waaronder die van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Dit heeft de FIA bekendgemaakt via een document voor het weekend van de Grand Prix van België in Spa. Vaak zijn deze tests formaliteiten, maar de afgelopen jaren hebben wel al vaker gezien dat auto's soms niet aan de vereisten voldoen na een Grand Prix. Hier kan onder meer Ferrari wel over meepraten. De auto van Verstappen werd na de race in Silverstone dus gekozen voor een inspectie van de FIA en vooral getest bij de Electronic Control Unit, een inspectie die volgens het autosportorgaan niks geks heeft opgeleverd.

Alonso ook aan de beurt in Silverstone

Vaak kiest de FIA er slechts een enkele auto uit, maar in Silverstone was er naast Verstappen nog iemand aan de beurt. Fernando Alonso van Aston Martin zag zijn auto ook geïnspecteerd worden, zijn geval bij het Air Intake-systeem. Net zoals bij Verstappen was de auto naar wens van de FIA.

