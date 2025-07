Lewis Hamilton kwam als vierde over de streep in de Britse Grand Prix van de Formule 1 om zo zijn beste resultaat voor Ferrari te evenaren. Het kwam juist in een wedstrijd waarbij de GPS van zijn scharlakenrode bolide het niet deed, zo heeft teambaas Frédéric Vasseur onthuld - niet ideaal in wisselvallige omstandigheden.

Hamilton had zich als vijfde gekwalificeerd voor zijn thuisrace op het circuit van Silverstone. In tegenstelling tot zijn teamgenoot Charles Leclerc ging hij niet naar binnen aan het einde van de opwarmronde om de intermediates om te wisselen voor slicks. De intermediates waren op de halfnatte baan de juiste keuze in de openingsfase, maar Ferrari worstelde meteen al met een kapotte GPS aan boord bij Hamilton. Het was lastig om de juiste strategische keuzes te maken. Uiteindelijk ging de zevenvoudig wereldkampioen te laat naar binnen voor een nieuw setje intermediates, en in de slotfase ging hij juist te vroeg naar binnen voor slicks en gleed hij eventjes van de baan. Het kostte Hamilton een boel tijd en waarschijnlijk ook het podium aan Nico Hülkenberg.

Wachten op wat rivalen doen, werkt nooit

De GPS stuurt belangrijke data van Hamiltons auto naar Ferrari, zoals zijn positie op de baan - belangrijk in het geval van safety cars, pit stops, en afwisselend regen. "Het betekende dat we compleet blind waren en we niet wisten waar de auto was", vertelde Vasseur tegenover de aanwezige media in het Verenigd Koninkrijk, waaronder GPFans. "Je kan nu achteraf zeggen dat we waarschijnlijk een ronde te vroeg [naar slicks] zijn gegaan, omdat hij rechtdoor ging bij bochten drie en vier, waar hij vier à vijf seconden verloor."

De Fransman legde uit dat wachten op wat rivalen doen, nooit werkt op een opdrogende baan: "[Fernando] Alonso was voor ons gestopt en was in sommige bochten al sneller dan jongens die nog niet in de pits waren geweest. Het is zo'n situatie waarbij als je wacht op anderen [om banden te wisselen], dan is het altijd te laat. Als je de knoop moet doorhakken aan de pitmuur, dan is het eerlijk gezegd heel moeilijk, omdat je altijd continu moet communiceren."

