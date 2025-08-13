close global

Lewis Hamilton, Ferrari, Spanish GP, 2025

Hamilton legt 'F1-taken per direct neer' als GTA 6 uitkomt: "Kan echt niet wachten"

Hamilton legt 'F1-taken per direct neer' als GTA 6 uitkomt: "Kan echt niet wachten"

Lewis Hamilton, Ferrari, Spanish GP, 2025

Dat Lewis Hamilton een manusje-van-alles is, blijkt wel uit al zijn activiteiten buiten de baan. Zo is hij bijvoorbeeld mede-eigenaar van NFL-team Denver Broncos, maar zag hij afgelopen week het faillissement van Neat Burger als een voldongen feit. Toch onthult hij ook een groot gamer te zijn, en er is één game waarvoor hij zijn helm aan de wilgen zou willen hangen om er tijd voor vrij te maken.

Op de baan gaat het momenteel niet zo goed voor de zevenvoudig wereldkampioen. Ferrari had voor het raceweekend in België namelijk een compleet nieuwe achterwielophanging geïnstalleerd, maar die was nog niet naar wens van de Engelsman. In Hongarije was Charles Leclerc de betere van de twee: de Monegask pakte de poleposition, maar moest tijdens de race genoegen nemen met P4. Hamilton kwam uiteindelijk als twaalfde over de streep.

Hamilton wacht op GTA6

In de fanzone legt Hamilton uit dat hij een grote gamer is, waarop veel fans enthousiast reageren. “Ik speel een heleboel Call of Duty. Daar kan ik wel van genieten, maar ik vind Assassin’s Creed ook leuk, en Gran Turismo,” vertelt hij. Toch is er één game waar hij niet op kan wachten, maar waarvoor hij toch nog even geduld moet hebben: “Ik kan echt niet wachten op de nieuwe Grand Theft Auto die uitkomt. Dat is degene waar ik op wacht. Ik moet al mijn werk afzeggen wanneer dat spel uitkomt!”

