close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Hamilton geniet samen met Roscoe van broodnodige zomerstop

Hamilton geniet samen met Roscoe van broodnodige zomerstop

Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Als er één van de coureurs toe was aan de zomerstop, dan was het wel Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen liep in Hongarije tegen één van de zwaarste dompers uit zijn loopbaan op en verscheen zwaar aangeslagen voor de camera's. De Brit grijpt de zomerstop dan ook met beide handen aan om tot rust te komen.

Na zijn resultaat op de zaterdag in Hongarije, waarin Hamilton niet verder kwam dan Q2, zakte hij mentaal door de grond: "Het is elke keer mijn schuld. Ik ben nutteloos, totaal nutteloos. Het team heeft helemaal geen problemen. Je ziet dat de auto op pole position staat", zo stelde de zwaar aangeslagen Brit. Vervolgens meende hij zelfs dat het team beter naar andere opties kan gaan kijken: "Ze moeten wellicht een andere coureur gaan nemen", zo zei Hamilton. Een opmerking die een hoop teweegbracht in de paddock. Bovendien zei hij ook dat er dingen zouden spelen op de achtergrond.

Hamilton en Roscoe

Duidelijk was het in ieder geval dat het tijd was voor de zevenvoudig wereldkampioen om de batterijen op te laden na een mentaal zwaar eerste half jaar voor de Maranello-formatie. Dat lijkt nu te lukken: de Brit lijkt wat welverdiende rust en vrije tijd gevonden te hebben, samen met zijn favoriete viervoeter: Roscoe.

Gerelateerd

Mercedes Lewis Hamilton Hongarije zomerstop Roscoe
Schumacher: 'Ik sluit niet uit dat Lewis aan het einde van dit jaar ermee stopt'
Lewis Hamilton

Schumacher: 'Ik sluit niet uit dat Lewis aan het einde van dit jaar ermee stopt'

  • Vandaag 08:02
  • 1
Heeft Lewis Hamilton de verkeerde keuze gemaakt? | GPFans Raceteam
Ferrari

Heeft Lewis Hamilton de verkeerde keuze gemaakt? | GPFans Raceteam

  • 5 augustus 2025 20:33
  • 1

Net binnen

Valtteri Bottas

Wolff ziet Bottas terugkeren in 2026: "Blijf het in de gaten houden"

  • 19 minuten geleden
Column

Column: Formule 1 ziet megatalenten opkomen, tijd voor de oude garde om te vertrekken

  • 1 uur geleden
Lewis Hamilton

'Alleen Hamilton kan optie lichten om in 2027 bij Ferrari te rijden'

  • 1 uur geleden
  • 1
Zomerstop

Zo ziet de zomerstop er voor de Formule 1-coureurs uit

  • 2 uur geleden
Max Verstappen

Verstappen wijst naar specifieke training van vader Jos: “Dát was eigenlijk onze zomervakantie”

  • 3 uur geleden
  • 1
Toekomst Horner

Doornbos ziet Horner enkel als mede-eigenaar terugkeren: 'Weinig teams waar dat kan'

  • Vandaag 10:14
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli
 Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
150.000+ views

Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'

  • 26 juli
 'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
150.000+ views

'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'

  • 25 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x