Als er één van de coureurs toe was aan de zomerstop, dan was het wel Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen liep in Hongarije tegen één van de zwaarste dompers uit zijn loopbaan op en verscheen zwaar aangeslagen voor de camera's. De Brit grijpt de zomerstop dan ook met beide handen aan om tot rust te komen.

Na zijn resultaat op de zaterdag in Hongarije, waarin Hamilton niet verder kwam dan Q2, zakte hij mentaal door de grond: "Het is elke keer mijn schuld. Ik ben nutteloos, totaal nutteloos. Het team heeft helemaal geen problemen. Je ziet dat de auto op pole position staat", zo stelde de zwaar aangeslagen Brit. Vervolgens meende hij zelfs dat het team beter naar andere opties kan gaan kijken: "Ze moeten wellicht een andere coureur gaan nemen", zo zei Hamilton. Een opmerking die een hoop teweegbracht in de paddock. Bovendien zei hij ook dat er dingen zouden spelen op de achtergrond.

Hamilton en Roscoe

Duidelijk was het in ieder geval dat het tijd was voor de zevenvoudig wereldkampioen om de batterijen op te laden na een mentaal zwaar eerste half jaar voor de Maranello-formatie. Dat lijkt nu te lukken: de Brit lijkt wat welverdiende rust en vrije tijd gevonden te hebben, samen met zijn favoriete viervoeter: Roscoe.

Lewis & Roscoe summer break update! 🫶🏽🥹 pic.twitter.com/x6ms63UqHA — deni (@fiagirly) August 11, 2025

