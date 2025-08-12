Hamilton geniet samen met Roscoe van broodnodige zomerstop
Hamilton geniet samen met Roscoe van broodnodige zomerstop
Als er één van de coureurs toe was aan de zomerstop, dan was het wel Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen liep in Hongarije tegen één van de zwaarste dompers uit zijn loopbaan op en verscheen zwaar aangeslagen voor de camera's. De Brit grijpt de zomerstop dan ook met beide handen aan om tot rust te komen.
Na zijn resultaat op de zaterdag in Hongarije, waarin Hamilton niet verder kwam dan Q2, zakte hij mentaal door de grond: "Het is elke keer mijn schuld. Ik ben nutteloos, totaal nutteloos. Het team heeft helemaal geen problemen. Je ziet dat de auto op pole position staat", zo stelde de zwaar aangeslagen Brit. Vervolgens meende hij zelfs dat het team beter naar andere opties kan gaan kijken: "Ze moeten wellicht een andere coureur gaan nemen", zo zei Hamilton. Een opmerking die een hoop teweegbracht in de paddock. Bovendien zei hij ook dat er dingen zouden spelen op de achtergrond.
Hamilton en Roscoe
Duidelijk was het in ieder geval dat het tijd was voor de zevenvoudig wereldkampioen om de batterijen op te laden na een mentaal zwaar eerste half jaar voor de Maranello-formatie. Dat lijkt nu te lukken: de Brit lijkt wat welverdiende rust en vrije tijd gevonden te hebben, samen met zijn favoriete viervoeter: Roscoe.
Gerelateerd
Net binnen
Wolff ziet Bottas terugkeren in 2026: "Blijf het in de gaten houden"
- 19 minuten geleden
Column: Formule 1 ziet megatalenten opkomen, tijd voor de oude garde om te vertrekken
- 1 uur geleden
'Alleen Hamilton kan optie lichten om in 2027 bij Ferrari te rijden'
- 1 uur geleden
- 1
Zo ziet de zomerstop er voor de Formule 1-coureurs uit
- 2 uur geleden
Verstappen wijst naar specifieke training van vader Jos: “Dát was eigenlijk onze zomervakantie”
- 3 uur geleden
- 1
Doornbos ziet Horner enkel als mede-eigenaar terugkeren: 'Weinig teams waar dat kan'
- Vandaag 10:14
- 1
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
- 26 juli
'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
- 25 juli