Het is alom bekend dat er de afgelopen jaren veel regels in F1 zijn aangepast of ingevoerd door Max Verstappen en zijn rijgedrag in de koningsklasse. Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen en voormalig rivaal van de Nederlander, heeft het echter ook op meerdere manieren voor elkaar gekregen.

Hamilton is al sinds 2007 actief in F1 en heeft met zijn zeven kampioenschappen en meerdere records een behoorlijk aandeel gehad in de geschiedenis van de koningsklasse. Dit is echter niet alleen op gebied van zijn prestaties, maar ook zijn rijgedrag en trucjes om te winnen. De FIA heeft door Hamilton al meerdere keren regels moeten aanpassen of zelfs invoeren, zoals het dat ook moest doen door Verstappen.

Regels aangepast door acties Hamilton

Zo vond de FIA het in 2008 nodig om in te grijpen en een regel te verduidelijken omtrent het inhalen buiten de baan en direct na het erlangs laten van de concurrent weer inhalen. Hamilton deed dit tijdens de Grand Prix van België tegen Kimi Räikkönen. Hij had hem erlangs gelaten nadat de Brit concurrent Räikkönen op een illegale manier had ingehaald, maar haalde hem daarna op slimme wijze meteen weer in. De FIA stelde dat dit niet is toegestaan en de coureur geen voordeel mag behalen bij het laten inhalen van de coureur die hij daarvoor op illegale wijze had ingehaald. Daar bleef het echter niet bij. In 2009, tijdens de Grand Prix van Australië, bleek Hamilton met McLaren een poging te hebben gedaan om de stewards te misleiden na een incident met Jarno Trulli. Hamilton stelde dat hij Trulli er niet expres langs had gelaten, terwijl de boardradio, camerabeelden en andere informatie een ander verhaal zouden vertellen. De FIA kwam vervolgens met een aanscherping van de reglementen, waarin kwam te staan dat liegen tegenover de stewards niet is toegestaan en kan leiden tot diskwalificatie.

Hamilton zorgde voor veel ingrepen FIA

In 2010 zorgde een moment tijdens de Grand Prix van Maleisië ervoor dat de FIA besloot de regelementen aan te passen en ervoor te zorgen dat onnodig links en rechts bewegen op een recht stuk om de slipstream van de auto achter de desbetreffende coureur te breken, niet meer is toegestaan en werd gezien als gevaarlijk rijgedrag. Ook werden de regels omtrent de ingang van de pitstraat aangepast in 2018 nadat Hamilton vlak voor de pits had afgesneden en weer de baan op was gegaan om weer op de baan terecht te komen. Verder zijn er nog andere reglementen, zoals het verbieden van dragen van kleding met politieke statements (2020), het dragen van sieraden tijdens het rijden (2022) en het krijgen van externe hulp na een crash (2007) die zijn ingevoerd en nog steeds gelden door acties van Hamilton.

