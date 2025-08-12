Lewis Hamilton is na de race in Hongarije, waarin de Brit met stevige en twijfelachtige uitspraken op de proppen kwam, onderwerp van gesprek. Ralf Schumacher, eerder al zeer kritisch over de zevenvoudig wereldkampioen, sluit niet uit dat de Brit vroegtijdig de brui eraan geeft in de Formule 1.

Na een hoopgevende comeback in België, waarin Hamilton verkozen werd tot Driver of the Day, was de hoop groot om wederom een mooi weekend te beleven in Hongarije, vlak voor het ingaan van de zomerstop. Met Leclerc op P1 in de kwalificatie, kon er niet gezegd worden dat het team van Ferrari de zaakjes niet goed voor elkaar had. Voor Hamilton liep het echter allemaal wel wat anders. De zevenvoudig wereldkampioen vond in Q2 op P12 zijn Waterloo en moest dus lijdzaam toezien hoe zijn teammaat de spotlights stal in Boedapest. Ook op de zondag kwam daar weinig verbetering in.

Artikel gaat verder onder video

Andere coureur nemen

Hoewel Hamilton bekendstaat om zijn emotionele reacties na afloop van sessies, zakte hij voor de camera van Sky Sports in Hongarije wel héél ver door de grond. Op de boardradio foeterde hij al: "Elke keer, elke keer weer." De grote vraag was waarop hij doelde: "Het is elke keer mijn schuld. Ik ben nutteloos, totaal nutteloos. Het team heeft helemaal geen problemen. Je ziet dat de auto op pole position staat", zo stelde de zwaar aangeslagen Brit. Vervolgens meende hij zelfs dat het team beter naar andere opties kan gaan kijken: "Ze moeten wellicht een andere coureur gaan nemen", zo zei Hamilton. Een opmerking die een hoop teweegbracht in de paddock. Bovendien zei hij ook dat er dingen zouden spelen.

Stoppen na dit seizoen?

Schumacher, die eerder al twijfels uitsprak over Hamilton, sluit niet uit dat de Brit vroegtijdig de helm aan de wilgen hangt: "Lewis is een heel rijk man. Hij zou zomaar kunnen zeggen: 'Oké, ik ga iets anders doen. Ik ga nu gewoon films maken. Waarom zou ik mezelf dit blijven aandoen?' En dat is een proces dat, op je 40ste, niet ondenkbaar is. Je hoeft niet je hele leven in rondjes te rijden. Dus ja, op basis van zijn uitspraken zou ik hem dat zeker kunnen zien doen. We hebben het daar nog maar drie maanden geleden over gehad, toen iedereen ons bekritiseerde - vooral mij - waarom ik denk dat Lewis zou kunnen stoppen. Maar nu praat hij er zelf over. Er is iets veranderd", zo citeert Motorsport.com de Duitser. "Misschien is het net als bij voetbal, wanneer je na lange tijd eindelijk weer een doelpunt maakt. Dit is de ultieme ronde voor een coureur, die ronde neerzetten en een podium pakken waarvan niemand dacht dat je het kon. Als dat gebeurt, prima. Maar zo niet, dan sluit ik niet uit dat Lewis aan het eind van het jaar stopt.

Gerelateerd