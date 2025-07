Antonio Giovinazzi heeft een nieuw contract gekregen van Ferrari. De Italiaan heeft zijn handtekening gezet en zal de komende tijd coureur in het FIA World Endurance Championship en reservecoureur in de Formule 1 blijven voor de Scuderia. Het gaat om een meerjarig contract, maar voor hoe lang precies, is niet bekend.

Giovinazzi werd in 2015 vicekampioen in de Formule 3 en in 2016 vicekampioen in de GP2 Series, wat hem een rol als test- en reservecoureur van Haas en Sauber opleverde. Hij dat deed onder contract van Ferrari als juniorrijder. Voor Sauber mocht hij in 2017 de eerste twee Grands Prix doen, terwijl Pascal Wehrlein aan de zijlijn stond met een blessure. Tussen 2019 en 2021 reed hij voor Alfa Romeo en scoorde hij hier en daar wat punten. Hij kon geen nieuw zitje op de grid bemachtigen voor 2022 en dus werd Giovinazzi aangenomen als als test- en reservecoureur van Ferrari. Tegelijkertijd ging hij als de slag in de Hypercar-klasse van het WEC. Hij won de 24 uur van Le Mans in 2023 en ligt momenteel samen met James Calado en Alessandro Pier Guidi aan de leiding van het kampioenschap.

Giovinazzi zet handtekening met trots

"Acht jaar geleden begon ik mijn avontuur bij Ferrari, wat voor mij veel meer is dan een team: het is een familie', vertelde Giovinazzi. "Het verlengen van mijn contract vandaag betekent het voorzetten van een uitdaging die me elke dag weer energie geeft, in een omgeving waar mensen, teamwork en ambitie belangrijk zijn. Officieel coureur zijn in het WEC en derde coureur in de Formule 1 is een verbintenis die ik met veel plezier en trots aanga. Ik wil Ferrari bedanken voor hun voortdurende vertrouwen in mij: groeien in deze teamkleuren is echt bijzonder. Ik kan niet wachten op de volgende hoofdstukken van dit verhaal, waaraan ik zal beginnen met de toewijding, passie en de lust naar resultaten die altijd al deel van mij zijn geweest."

