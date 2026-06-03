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Max Verstappen, Isack Hadjar, Fernando Alonso, generic, Monaco GP, 2025

Dit is waarom F1 in Monaco voor het eerst sinds 2010 geen actieve aerodynamica gebruikt

Max Verstappen, Isack Hadjar, Fernando Alonso, generic, Monaco GP, 2025 — Foto: © IMAGO

Dit is waarom F1 in Monaco voor het eerst sinds 2010 geen actieve aerodynamica gebruikt

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Formule 1-coureurs maken aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Monaco geen gebruik van de actieve aerodynamica. De FIA heeft besloten om voor de race in het prinsdom geen zogeheten Straight Mode-zones aan te wijzen. Voor het eerst sinds Abu Dhabi 2010 is het dus gepland dat de achtervleugel niet open gaat, en dit is waarom.

Als onderdeel van de nieuwe reglementen voor 2026 zijn de wagens uitgerust met actieve voor- en achtervleugels om de luchtweerstand op rechte stukken te verminderen. In de Straight Mode, wat ook wel X-mode wordt genoemd, klappen de vleugels platter. Bij het naderen van een bocht keert het systeem terug naar de normale stand voor maximale grip. Hoewel er op het 3,337 kilometer lange stratencircuit plekken lijken te zijn waar de vleugels geopend zouden kunnen worden, zoals het korte rechte stuk bij start-finish waar voorheen wel DRS was toegestaan, ontbreken de activatiezones volledig op de officiële baankaart.

Geen noemenswaardig voordeel

Het besluit van de FIA komt voort uit het feit dat het circuit niet voldoet aan de criteria die op alle andere banen worden gehanteerd. De overkoepelende organisatie stelt als primaire voorwaarde dat de actieve aerodynamica alleen gebruikt mag worden op plekken waar de wagens niet op de limiet van de bandengrip opereren. Dit geldt niet alleen voor zijwaartse krachten in bochten, maar ook voor de belangrijke tractie- en remzones, waar het in- en uitschakelen van het systeem de stabiliteit van de auto in gevaar kan brengen. Omdat Monaco juist bol staat van de kritieke rem- en tractiemomenten, was de keuze snel gemaakt. Daarnaast kan The Race melden dat de autosportbond eist dat een zone minimaal drie seconden duurt, om te voorkomen dat coureurs overbelast raken door ultrakorte activeringen die geen noemenswaardig voordeel opleveren qua prestaties of brandstofefficiëntie.

Extra twintig kilometer per uur zou te snel zijn

Ook veiligheidsoverwegingen spelen een doorslaggevende rol bij het weren van het systeem in de nauwe straten. De Straight Mode vermindert de luchtweerstand aanzienlijk en zorgt voor een snelheidsboost die kan oplopen tot twintig kilometer per uur. Dit heeft directe gevolgen voor de naderingssnelheid bij de daaropvolgende bochten. De FIA wil garanderen dat het systeem onder alle omstandigheden veilig blijft, dus ook aan het einde van een stint wanneer de banden sterk zijn gesleten. Met weinig te winnen en een verhoogd risico dat auto's te hard op een bocht afkomen, heeft de veilige loop van de 78 ronden tellende race absolute prioriteit gekregen.

Vind je het een goede zaak dat de FIA de regels per circuit aanpast voor de veiligheid?

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