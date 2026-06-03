Hebben ze verkeerd geteld? Waarom McLaren 1000e Grand Prix viert in 999e F1-race
Hebben ze verkeerd geteld? Waarom McLaren 1000e Grand Prix viert in 999e F1-race
McLaren zal aankomend weekend haar duizendste Grand Prix in de Formule 1 vieren. Het team waar Oscar Piastri en regerend wereldkampioen Lando Norris voor uitkomen, zal daarom met een speciale kleurstelling rijden door de straten van Monaco. Maar waarom viert McLaren haar duizendste Grand Prix in hun 999e race?
McLaren werd in 1963 in Groot-Brittannië opgericht door Bruce McLaren. De Nieuw-Zeelander was op dat moment een coureur van Cooper, waarmee hij in 1960 vicekampioen was geworden. Na het bouwen van verschillende sportscars verliet de eerste Formule 1-auto de McLaren-fabriek in 1966. Bruce was de enige coureur van zijn eigen team gedurende de eerste twee seizoenen, voordat landgenoot Denny Hulme zich bij McLaren voegde in 1968. Dat jaar won het team in totaal drie races. Bruce overleed in 1970 bij een crash in een Can-Am-test op Goodwood.
Rijke geschiedenis vieren met speciale kleurstelling
Het team McLaren ging door in de Formule 1 en is achter Ferrari de meest succesvolle formatie ooit geworden. Hun eerste rijders- en constructeurskampioenschap kwam in 1974 met Emerson Fittipaldi. Ze domineerden de eind jaren tachtig en begin jaren negentig met motorleveranciers TAG-Porsche en Honda. Eind jaren negentig schreef Mika Häkkinen twee wereldtitels op zijn naam. McLaren maakte aan het begin van het hybridetijdperk een aantal dramatische seizoenen mee, maar onder leiding van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella vinden we de papajabolides nu weer vooraan. Om de rijke geschiedenis en de duizendste wedstrijd te vieren, is er een speciale livery ontworpen.
McLaren rekent DNS-resultaat China mee
Echter is het eigenlijk niet de duizendste Formule 1-race voor McLaren. Het is race 1004 of race 999 voor de Britse renstal. In Monaco zullen ze zich namelijk voor de 1004e keer hebben ingeschreven, maar ze hebben de start van een Grand Prix vijf keer gemist en dus worden die technisch gezien niet meegeteld.
Bruce McLaren miste de start in België in 1966 vanwege een kapotte wiellager in de vrije training, wat niet gerepareerd kon worden, en in Zandvoort datzelfde jaar was zijn Serenissima-motor vóór de start ontploft. In Monaco in 1983 stonden de McLarens van Niki Lauda en John Watson niet aan de start, omdat ze te langzaam waren in de kwalificatie. Kimi Räikkönen en Juan Pablo Montoya kwamen op Indianapolis in 2005 niet actie vanwege het Michelin-debacle. Eerder dit jaar in China liepen Norris en Piastri een dubbel DNS-resultaat op vanwege elektrische problemen.
McLaren rekent de eerste vier gevallen dan ook niet mee, maar China van afgelopen maart wel. Dat zal ermee te maken hebben dat een speciale livery ontwerpen en merchandise uitbrengen en een heel marketingplan opstellen veel tijd, geld en moeite kost. Het zal allemaal vóór het raceweekend in Shanghai geregeld zijn geweest. Om dat puur vanwege een dubbele DNS van twee maanden terug allemaal te verplaatsen naar de volgende race, zou de energie niet waard zijn geweest. Tevens rijdt McLaren sinds 2021 ieder jaar met een speciale kleurstelling in Monaco en dus is het een logische locatie om het in 2026 opnieuw te doen.
Ze vieren dan wel hun duizendste Grand Prix, maar eigenlijk is het dus start nummer 999.
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