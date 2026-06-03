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Hamilton, Verstappen, socials

Patrese ziet zeer gemotiveerde Hamilton: 'Mooi dat hij nog vijf jaar door wil'

Hamilton, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

Patrese ziet zeer gemotiveerde Hamilton: 'Mooi dat hij nog vijf jaar door wil'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Riccardo Patrese denkt dat we voorlopig geen afscheid hoeven te nemen van Lewis Hamilton. De 72-jarige Italiaan stelt dat de motivatie van de zevenvoudig wereldkampioen onverminderd groot is en dat hij met het juiste materiaal snel weer zijn oude vorm zal vinden.

Hoewel er de afgelopen tijd geruchten rondzongen over een naderend pensioen, heeft de inmiddels 41-jarige coureur onlangs duidelijk gemaakt dat hij nog niet klaar is met de sport. De Brit rijdt momenteel zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari en staat na vijf races op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Na een moeizaam debuutjaar in Maranello heeft hij zich herpakt, wat recentelijk resulteerde in een tweede plaats tijdens de Grand Prix van Canada. Bovendien beschikt hij over een contract dat hem tot ten minste het einde van 2027 aan de Italiaanse renstal verbindt.

Motivatie als sleutel tot succes

Patrese geniet bij Vision4Sport van de gedrevenheid die de routinier nog altijd laat zien. "Wat ik erg mooi vond, was dat toen journalisten voor de race vroegen of hij aan het einde van het seizoen met pensioen zou gaan, hij zei: 'Vergeet het maar. Jullie zullen me nog minstens vijf jaar zien'", aldus de analist. De voormalig coureur ziet dit als een uitstekend teken voor het vervolg van het seizoen. "Dat betekent dat hij niet wil vertrekken, en als hij het naar zijn zin heeft, kan dat leiden tot goede prestaties. Als de auto een stap vooruit zet, komt Lewis zeker weer in vorm", stelt hij.

Verrassend sterk Ferrari

Om Hamilton weer structureel om zeges te laten vechten, moet Ferrari de aanval openen op Mercedes, dat dit seizoen alle races tot nu toe wist te winnen. Patrese is in ieder geval te spreken over de basis van de huidige wagen van de Scuderia. "Ferrari heeft me verrast. Ik had niet verwacht dat ze zo goed zouden zijn als ze er momenteel uitzien", bekent hij. "Ze lijken op motorisch vlak een kleine achterstand te hebben, maar verder hebben ze een uitstekende auto. In de bochten is de wagen, samen met Mercedes en McLaren, de beste", zo besluit hij.

Geloof jij dat Lewis Hamilton over vijf jaar nog steeds in de Formule 1 rijdt?

18 stemmen

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