George Russell erkent dat hij, net als veel andere succesvolle coureurs waaronder Max Verstappen, in zijn carrière wordt gedreven door 'demonen'. Hierbij speelt vooral de faalangst rondom de stopwatch van zijn vader een grote rol. De Mercedes-coureur legt uit dat hij tijdens zijn jaren in de kartsport niet bang was voor het racen zelf, maar voor het oordeel van de klok.

De huidige nummer twee in het wereldkampioenschap staat momenteel op 88 punten, waarmee hij tegen een achterstand aankijkt op zijn jonge teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Om op dit niveau te presteren, put de Brit nog altijd uit de harde leerschool van zijn jeugd. In een stuk uit The Players' Tribune beschrijft hij de oude stopwatch van begin deze eeuw als zijn aartsvijand. "Ik reed zo hard als ik kon. Ik denk dat het angst was die me dreef. Als ik klaar was, keek ik naar mijn vader en wist ik het. Ik wist het gewoon", blikt de nu zesvoudig Grand Prix-winnaar terug.

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Psychologische truc

Vader Steve Russell trad in die beginjaren op als monteur en coach van de destijds zevenjarige coureur. Na een sessie vroeg de jonge George steevast hoe hij het had gedaan, waarop zijn vader vaak reageerde met de mededeling dat de tijden niet competitief waren en hij het opnieuw moest doen. Pas veel later ontdekte hij dat er een psychologische truc werd toegepast. "Het kostte me waarschijnlijk zes jaar om te beseffen wat er aan de hand was. Toen begreep ik het eindelijk: mijn vader voegde opzettelijk seconden toe aan mijn tijd", legt Russell uit. "Hij wilde dat ik altijd dacht dat ik net iets langzamer was dan ik in werkelijkheid was. Het leerde me dat, zelfs als ik alles won, ik mezelf altijd verder kon pushen."

Spanningen binnen het gezin

Deze onconventionele en soms strenge aanpak zorgde weleens voor spanningen binnen het gezin, waarbij moeder Alison vaak de vrede moest bewaren. Toch is de coureur zijn familie enorm dankbaar voor de offers die destijds zijn gebracht. "Zou ik liever hebben gehad dat hij me over mijn bol aaide en vertelde dat alles geweldig was? Wat ik nu weet, is dat de hardheid die hij me meegaf, me voor het leven heeft gevormd. Hij gaf me niet alle traditionele kinderlijke geborgenheid van de wereld, maar hij stak zijn hand in zijn zak en gaf me elke beschikbare cent die hij had. Hij verkocht zijn bedrijf om mijn racen te financieren."

Dat bedrijf, een onderneming gespecialiseerd in zaden en peulvruchten, werd in 2012 verkocht om de overstap naar de internationale karting te bekostigen. De totale investering van de ouders liep op tot zo'n anderhalf miljoen Britse pond. Vorig jaar mei onthulde de Mercedes-rijder dat hij dit volledige bedrag inmiddels uit eigen zak heeft terugbetaald. De meedogenloze mentaliteit uit zijn jeugd helpt hem ook in de huidige titelstrijd. Hoewel de Brit na zijn recente uitvalbeurt in Canada gefrustreerd was, benadrukt hij het kampioenschap te benaderen als een marathon, waarbij hij zich concentreert op realistische doelen per raceweekend om de psychologische druk te beheersen.

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