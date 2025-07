Lance Stroll leek tijdens de Grand Prix van Silverstone even aanspraak te maken op een podiumplaats, maar viel niet veel later terug naar de zevende plaats. Over de boordradio noemde hij zijn auto 'het grootste piece of shit ooit', en dat valt verkeerd bij analist Ralf Schumacher.

In een chaotische race op Silverstone waarin droge en natte omstandigheden elkaar afwisselden, haalde het Formule 1-team van Aston Martin Lance Stroll meer dan eens op het perfecte moment naar binnen. Het bracht de Canadees naar de derde plaats in de Grand Prix, maar in de laatste stint ging het mis. Stroll verloor aanzienlijk qua performance en werd voorbij gestoken door Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Max Verstappen en Pierre Gasly. De zevende plaats is in het huidige seizoen nog steeds een uitstekend resultaat voor Aston Martin, maar Stroll was na afloop absoluut niet te spreken over de auto van zijn team.

Artikel gaat verder onder video

Stroll fel na afloop Grand Prix van Silverstone

Race-engineer Gary Gannon vertelde Stroll: "Een fantastische finish, gezien krankzinnige auto waarmee je moest racen." De Canadees reageerde op de boardradio: "Krankzinnig is een understatement. Dit is het ergste stuk stront waarmee ik ooit heb gereden. Maar goed, P7." Na afloop voegde hij daar tegenover onder andere GPFans aan toe: "De laatste stint was lastig, maar we hadden ook zo veel bandenslijtage met de intermediates. En met de bandenslijtage die we hadden, konden we geen beter resultaat pakken dan dit. Het was moeilijk om aan het einde op de baan te blijven, omdat de softs compleet versleten waren. De strategie was wel goed."

Kwestie van opvoeding

Ralf Schumacher is niet onder de indruk van de boordradio van Stroll: "Die uitspraken zijn heel teleurstellend, en eerlijk gezegd heeft het ook te maken met een kwestie van opvoeding", klinkt het bij Sky Sports. "Je moet je de impact van buitenaf kunnen voorstellen. De monteurs werken dag en nacht zodat ze kunnen racen, en dan komt het zoontje van de baas langs en die roept dit. Het is echt onacceptabel. Het is een onbeschrijfelijke actie en wijst op slechte opvoeding. Ik weet niet in welke film hij leeft, maar hij verpest zijn eigen resultaat hiermee.

Gerelateerd