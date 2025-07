Het Formule 1-team van McLaren sleepte in Groot-Brittannië de eerste en tweede plaats uit het vuur, maar niet allebei de daarbij behorende trofeeën hebben in één geheel het circuit verlaten.

Lando Norris won afgelopen zondag de Grand Prix van Groot-Brittannië, met teammaat Oscar Piastri daarachter op de tweede plaats. In het kader van een samenwerking tussen de Formule 1 en partner Lego, kregen alle drie de podiumklanten speciale 'Lego-trofeeën' uitgereikt. Ook McLaren kreeg als winnend team een beker uitgereikt, maar deze heeft het circuit niet zonder schade verlaten. Op beelden op social media is te zien hoe technisch opperhoofd Peter Prodromou voorover gebogen over de kapotgevallen trofee staat...

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd