Nico Hülkenberg heeft zijn eerste Formule 1-podium binnengesleept, maar wat kreeg hij? Een beker gemaakt van Lego. Oscar Piastri stak een beetje de draak met de coureur van Kick Sauber, maar Hülkenberg laat weten dat hij wel blij is met zijn Lego-trofee. Hij houdt zelf van Lego evenals zijn dochter.

De wisselvallige omstandigheden tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone waren wat Kick Sauber nodig had om met Hülkenberg een podium te behalen. Er waren bij een boel teams continu twijfels over wat nou de beste band was, maar de Zwitserse formatie had het wisselen van intermediates naar slicks en weer andersom goed onder de knie. Achter Lando Norris en Oscar Piastri werd Hülkenberg derde, een eerste podiumresultaat in zijn 239e Grand Prix. Hij versloeg Lance Stroll en Lewis Hamilton, en moest een gespinde Max Verstappen en Pierre Gasly achter zich zien te houden.

Alle pitstops op het perfect moment

"We stopten om van intermediates naar intermediates te gaan", vertelde Hülkenberg tegenover onder andere GPFans over het begin van de race. "Het werd natuurlijk steeds droger en de eerste set intermediates van de start sleten snel, maar het team zei dat er nog wat regen aan zat te komen. Het ging van een vrijwel onbewolkte lucht naar donkere wolken binnen een ronde of twee en ik bleef maar terugzakken. Ik was zo erg aan het worstelen op de eerste set banden. Het team zei dat er regen kwam, dus ik ging eerlijk gezegd zonder er al te veel over na te denken naar binnen, en toen ik naar buiten ging, begon het te regenen. Het was heel erg goed getimed. Alle pitstops die we hebben gemaakt, hadden niet beter gekund. We stopten elke keer op het perfect moment, wat heel zeldzaam is en moeilijk om te doen."

Hülkenberg houdt van Lego

"Ik [en Lance] waren bijna even snel", vervolgde de Duitser. "Maar op die tweede set intermediates begonnen zijn banden op een gegeven moment meer te slijten naarmate de baan weer opdroogde. Het duurde even om een weg langs hem te vinden. Ik dacht toen nog niet eens echt na over het podium. We lagen vijfde of vierde, dus dat was al heel goed. Ik probeerde gewoon foutloos door te gaan."

Niet alleen de journalisten, maar ook Piastri had een vraag voor Hülkenberg: "Hoe voelt het om na vijftien jaar een F1-trofee te krijgen, maar dan blijkt deze van Lego gemaakt die je zo uit elkaar kan halen?" Dat vindt hij niet zo erg. "Ik hou van Lego! Dus, prima zo. Mijn dochter kan er ook mee spelen. Je moet altijd de positieve kant zien. Een beetje zilver of goud was ook mooi geweest, maar mij hoor je niet klagen."

