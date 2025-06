Volgens Ralf Schumacher hoeft Red Bull Racing niet meer verder te zoeken naar de ideale teamgenoot voor Max Verstappen. Schumacher wijst namelijk landgenoot Nico Hülkenberg aan als de perfecte tweede man van Red Bull Racing.

‘The Hulk’ en Verstappen kunnen het goed met elkaar vinden, waarbij de Nederlander eerder al liet optekenen dat de Duitser ‘weet waar hij het over heeft’. Hülkenberg startte in 2010 in de Formule 1 bij Williams en kwam via Force India, Renault, Racing Point, Aston Martin en Haas uiteindelijk bij Sauber terecht. Over het rauwe talent van de Duitser bestaat weinig twijfel, hoewel hij nog nooit een podiumplek heeft weten te bemachtigen. In 2013 werd bekend dat hij de tweede keuze was bij Mercedes, toen uiteindelijk Lewis Hamilton aansloot bij de Zilverpijlen. In 2020 stond hij op het lijstje bij Red Bull Racing, maar zij kozen toen voor Sergio Pérez.

Artikel gaat verder onder video

'The Hulk' in topvorm in tweede leven in F1

Dat Hülkenberg en Verstappen goed met elkaar overweg kunnen, heeft Schumacher ook opgemerkt. In de Backstage Boxengasse-podcast van Sky Deutschland legt hij uit: “Ik denk dat het komt doordat ze goed met elkaar kunnen samenwerken. Daarnaast denk ik dat Max hem meer zou waarderen dan sommige van zijn vorige teamgenoten.” Hülkenberg kende een voorlopig F1-pensioen, maar keerde in 2023 terug bij Haas. “Nico heeft zich ook ontwikkeld, zoals wij dat allemaal doen in het leven. Hij is nu vader en 37 jaar oud. Vanuit dat oogpunt zie je dingen ook anders, vooral op een meer ontspannen manier. En het klinkt misschien een beetje vreemd, maar hij beleeft nu zijn tweede Formule 1-lente. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen, terug te komen en nu een plek als deze te hebben én nog steeds topprestaties te leveren, dat is perfect,” vervolgt Schumacher.

Tweede coureur kan helpen bij ontwikkeling

Hoewel Verstappen zelf altijd heeft aangegeven dat hij zich vooral op zichzelf richt, kan een sterke tweede coureur hem ook vooruithelpen. “De engineers hebben natuurlijk de exacte data, maar een coureur kan aangeven: ‘Ik kan hier niet sneller, want dit is wat de auto doet.’ Die details worden besproken, waarna de beste combinatie wordt gezocht tussen wat de theorie zegt en wat de coureur aanvoelt. Daarom is de invloed van de coureur zo belangrijk. Ik wil niemand tekortdoen, maar ik kan me voorstellen dat Sauber met Hülkenberg de beste feedback in jaren heeft gekregen. Daarin maakt hij echt het verschil. Hij heeft ontzettend veel ervaring en presteerde sterk bij alle teams waarvoor hij gereden heeft,” aldus Schumacher.

Simracen én Max steunen in het hol van de leeuw op Silverstone? Kom naar het GPFans VIP Event

Gerelateerd