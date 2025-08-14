Koop een (duur) stukje toekomst: McLaren veilt nog ongereden F1-bolide

McLaren komt dit najaar met iets unieks: het iconische raceteam gaat zijn nieuwe Formule 1-auto voor 2026, nog vóórdat die daadwerkelijk heeft geracet, veilen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Nooit eerder werd er een nog niet-gereden F1-wagen met de nieuwste reglementen geveild.

"Deze veiling is een buitengewone kans om een stukje racegeschiedenis in handen te krijgen en te bieden op een auto voordat hij op het circuit is geweest", aldus McLaren-CEO Zak Brown. Het toekomstige model, waarschijnlijk de MCL40, is de opvolger van de huidige MCL39. De daadwerkelijke levering van de auto vindt pas plaats in 2028. Wie de auto wint, krijgt tot die tijd een 2025-showmodel op lease aangeboden. Daarbij ontvangt de koper ook een exclusieve uitnodiging voor het McLaren Technology Centre in Engeland, met daarnaast een 'kijkje achter de schermen' bij alle teamactiviteiten en VIP-events.

IndyCar zal ook worden geveild

Niet alleen de Formule 1-raceauto wordt geveild. Ook de IndyCar van Pato O’Ward, die in 2026 aan de start van de Indy 500 verschijnt, zal worden geveild. Verder biedt McLaren ook een exemplaar aan van het allernieuwste LMDh-prototype, waarmee het team in 2027 debuteert in het World Endurance Championship op Le Mans. Het is dus een hele waslijst aan bijzondere en vooral dure collectorsitems.

Wat is de aanleiding van deze veiling?

De aanleiding voor deze bijzondere veiling is de zogeheten 'Triple Crown' van McLaren: het is het enige team ooit dat de Monaco Grand Prix, de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans heeft gewonnen. Hierover zegt Brown: "De Triple Crown is een belangrijk onderdeel van ons erfgoed en we zijn vastbesloten hem nogmaals te veroveren als we straks in 2027 aan het WK Endurance gaan deelnemen. Bovendien krijg je bij deze veiling ongekende VIP-toegang tot het team en alles achter de schermen." Liefhebbers en verzamelaars krijgen zo de kans om een toekomstige McLaren-raceauto te bemachtigen, voordat die überhaupt geschiedenis heeft geschreven op het circuit; iets wat McLaren zelf een 'wereldprimeur' noemt.

