Ondanks de grote voorsprong van McLaren is teambaas Andrea Stella er niet gerust op dat de rest van het F1-seizoen van een leien dakje zal gaan. Max Verstappen liet na de Grand Prix van Hongarije weten dat hij niet verwacht nog een overwinning te pakken in 2025, maar toch gaat Stella rekening houden met de coureur van Red Bull Racing.

McLaren heeft nu vier één-tweeresultaten op rij gescoord en, net als in Oostenrijk en Groot-Brittannië, was het op de Hungaroring Lando Norris die de race op zijn naam schreef. Hij kwam eigenlijk als een duiveltje uit een doosje door een gewaagde eenstopper te doen, waardoor hij steeg van de vierde naar de eerste positie. Ploegmaatje Oscar Piastri haalde Charles Leclerc in en poogde ook Norris nog voorbij te steken op zijn versere banden, maar dat zou uiteindelijk niet lukken. Ondertussen was Verstappen het hele weekend nergens te bekennen. De Nederlander begon als achtste en finishte als negende achter de Racing Bulls van Liam Lawson. "Zoals ik er nu naar kijk niet", had Verstappen geantwoord op een vraag van De Telegraaf of hij denkt dat hij nog races kan winnen dit jaar. Stella is het niet met hem eens.

Niet alleen rekening houden met Ferrari

"Ik denk dat Ferrari de rest van het seizoen kans zal maken op overwinningen", vertelde Stella tegenover de aanwezige media in Mogyoród. Hij verbaasde zich niet over de snelheid van Leclerc. "Ferrari zat er de afgelopen races al goed bij, ook toen het droog was op Silverstone en in België." Toch was hij door één ding verrast: "De evolutie van de slotfase van de race, maar ik weet niet of de auto van Leclerc misschien een of ander probleem had. Hoe dan ook, we moeten absoluut rekening houden met Ferrari in de tweede helft van het seizoen, niet alleen in de kwalificatie maar ook in de race."

Ferrari is niet de enige waar de Umbriër naar kijkt. "We zullen ook rekening moeten houden met Mercedes. Vandaag zat Max er niet zo goed bij, maar van hem weet ik zeker dat hij wel een manier vindt om voor overwinningen te vechten. Niets is zeker in deze sport. Dit is precies wat we gisteren tijdens de briefing zeiden na de kwalificatie en het is iets waar we onszelf zullen aan herinneren tijdens de tweede helft van het seizoen."

