Lando Norris bezorgt jonge fan Alayah een dag om nooit te vergeten bij McLaren
Lando Norris bezorgt jonge fan Alayah een dag om nooit te vergeten bij McLaren
McLaren heeft vandaag een video gedeeld die veel fans deed smelten: Lando Norris verwelkomde de kleine Alayah in het McLaren Technology Centre. Het meisje kreeg een rondleiding, mocht overal bij zijn en kreeg volop aandacht van haar idool.
De moeder van Alayah reageerde ontroerd op social media en bedankte het team uitgebreid: "Dank je wel, McLaren, voor alles en dat jullie haar hebben uitgenodigd. Ze heeft echt de meest geweldige dag gehad en werd behandeld als een echte VIP!" schrijft ze. "En een enorme dank aan Lando voor de verrassing, zijn vriendelijkheid en alle aandacht voor Alayah. Ze heeft het er sindsdien niet meer over kunnen ophouden. Dit blijft voor altijd een mooie herinnering, niet alleen voor haar, maar ook voor ons als gezin!"
Alayah dankbaar voor onvergetelijk moment
De video laat zien hoe Norris met het meisje lacht en blij is om haar idool te ontmoeten, meekijkt bij de auto's van McLaren en haar een dag bezorgt om nooit te vergeten. Fans reageren massaal enthousiast en spreken hun waardering uit voor de warme actie van het team en hun coureur. Iemand zet: "Lando is zo’n lieve, zachtaardige persoon en dat kun je zien op deze foto’s en video’s." Het bezoek zal voor Alayah en haar familie een moment blijven dat ze nooit zullen vergeten.
Gerelateerd
Net binnen
Dit zijn de vijf beste én de vijf minste coureurs van 2025
- 9 minuten geleden
Red Bull en Horner officieel uit elkaar: nieuwe naam duikt op als directeur
- 19 minuten geleden
Hadjar niet verrast door prestaties in F1: "Niet door toeval dat je hier bent"
- 43 minuten geleden
‘Lawson kan terugkeer naar Red Bull Racing vergeten’
- 1 uur geleden
- 1
Stapsgewijs naar de top: Antonelli vindt zijn draai bij Mercedes sinds Monza-crash
- 1 uur geleden
Lambiase kijkt met verbazing naar perceptie rondom Verstappen: "F1 mag hem dankbaar zijn"
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
- 26 juli
'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
- 25 juli