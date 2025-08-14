close global

Norris, Alayah

Lando Norris bezorgt jonge fan Alayah een dag om nooit te vergeten bij McLaren

Lando Norris bezorgt jonge fan Alayah een dag om nooit te vergeten bij McLaren

Norris, Alayah

McLaren heeft vandaag een video gedeeld die veel fans deed smelten: Lando Norris verwelkomde de kleine Alayah in het McLaren Technology Centre. Het meisje kreeg een rondleiding, mocht overal bij zijn en kreeg volop aandacht van haar idool.

De moeder van Alayah reageerde ontroerd op social media en bedankte het team uitgebreid: "Dank je wel, McLaren, voor alles en dat jullie haar hebben uitgenodigd. Ze heeft echt de meest geweldige dag gehad en werd behandeld als een echte VIP!" schrijft ze. "En een enorme dank aan Lando voor de verrassing, zijn vriendelijkheid en alle aandacht voor Alayah. Ze heeft het er sindsdien niet meer over kunnen ophouden. Dit blijft voor altijd een mooie herinnering, niet alleen voor haar, maar ook voor ons als gezin!"

Alayah dankbaar voor onvergetelijk moment

De video laat zien hoe Norris met het meisje lacht en blij is om haar idool te ontmoeten, meekijkt bij de auto's van McLaren en haar een dag bezorgt om nooit te vergeten. Fans reageren massaal enthousiast en spreken hun waardering uit voor de warme actie van het team en hun coureur. Iemand zet: "Lando is zo’n lieve, zachtaardige persoon en dat kun je zien op deze foto’s en video’s." Het bezoek zal voor Alayah en haar familie een moment blijven dat ze nooit zullen vergeten.

McLaren Lando Norris
Lando Norris geniet volop van zijn vakantie in een van de duurste hotels van Nederland
Norris vakantie

Lando Norris geniet volop van zijn vakantie in een van de duurste hotels van Nederland

  Vandaag 10:14
  • 1
Stella oneens met uitspraak Verstappen:
McLaren houdt rekening met Max

Stella oneens met uitspraak Verstappen: "Hij weet wel een manier te vinden"

  4 augustus 2025 20:43

