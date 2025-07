Lando Norris kan niet anders dan zijn teamgenoot en winnaar Oscar Piastri complimenteren. De Engelsman moest na de start zijn meerdere erkennen in Piastri, die in zijn slipstream dook en hem aan het einde van de Kemmel Straight wist te verschalken.

De Grand Prix van België kwam wat langzaam op gang. Na de formatieronde vond de FIA de omstandigheden niet veilig genoeg, en het duurde even voordat het spektakel kon beginnen. Norris mocht het tempo bepalen nadat de safety car de lichten had gedoofd voor de rollende start. Uiteindelijk verloor hij direct de koppositie aan zijn teamgenoot en daar kon hij na afloop wel mee leven.

Norris geeft zich gewonnen

"Oscar heeft het gewoon erg goed gedaan. Daar heb ik eigenlijk weinig over te zeggen," luidde zijn reactie na afloop. De inhaalactie bleek doorslaggevend: "Hij toonde meer commitment in Eau Rouge, dook in de slipstream en toen kon hij gaan. Niets om over te klagen. Hij was simpelweg beter in het begin en dat was het. Daar kon ik verder niets meer aan doen. Ik had het liefst bovenaan gestaan, maar Oscar verdiende het vandaag."

