Lando Norris geniet volop van zijn vakantie in een van de duurste hotels van Nederland

De huidige nummer twee in het wereldkampioenschap, Lando Norris, maakt optimaal gebruik van de zomerstop in het seizoen. Na een sterke eerste helft, waarin hij vier van de laatste zeven races wist te winnen, laadt de Britse rijder nu even op in Amsterdam. Samen met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri strijdt hij dit jaar om de wereldtitel, en beide liggen met een ruime voorsprong voor op Max Verstappen.

Norris deelt zijn verblijf in Nederland volop met zijn volgers op sociale media. Daar is te zien dat hij geniet in de Van Loon-suite van het Waldorf Astoria, een van de duurste hotels van Amsterdam. Een nachtje kost daar al gauw rond de 5000 euro. De suite is ruim opgezet met een eigen woonkamer, slaapkamer, luxe badkamer en directe toegang tot de spa, met zwembad, sauna en stoombad. "Het belangrijkste? Stroopwafels!" grapt Norris. Een fan reageert in de reacties met: "Ik denk dat Lando meer Nederlands is dan dat Max is!"

Topsponsor McLaren financiert de overnachting waarschijnlijk

Het is waarschijnlijk dat Norris niet zelf de rekening hoeft te betalen: het Waldorf Astoria valt onder Hilton, hoofdsponsor van McLaren. Al zou de Brit er vast niet wakker om liggen als hij de rekening zelf zou moeten betalen; per jaar zou hij minimaal 20 miljoen dollar aan salaris ontvangen. Tijdens raceweekenden overnacht het team sowieso altijd bij deze keten. De rustperiode is Norris gegund, want het seizoen begon wat stroef voor hem en hij leek te kampen met mentale problemen. Inmiddels draait hij weer op volle toeren en is hij in de WK-stand negen punten verwijderd van koploper Piastri.

