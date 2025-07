Lando Norris mocht de F1 Grand Prix van België vanaf de pole position aanvangen, maar hij verloor in de eerste ronde onder groen meteen de leiding aan Oscar Piastri. Hij kwam zijn McLaren-teamgenoot niet meer voorbij, zelfs niet op een andere strategie. Teambaas Andrea Stella legt uit dat de inhaalactie niet kwam door de oorzaak die Norris over de boardradio had verteld.

Max Verstappen won de Sprint op de vroege zaterdagmiddag, voordat er gekwalificeerd werd voor de Grand Prix. Norris versloeg Piastri voor de eerste plek op de startgrid. Na een vertraging van 80 minuten werd er eindelijk geracet op het Circuit de Spa-Francorchamps en dat gebeurde met een rollende start. Piastri bleef dicht achter Norris vanaf de La Source-haarspeldbocht en gebruikte de slipstream op Kemmel Straight om zijn kampioenschapsrivaal in te halen. Norris klaagde over de boardradio dat zijn batterij te snel leeg was geraakt en daardoor vermogen miste op het rechte stuk, maar volgens de McLaren-teambaas is dat niet waarom hij de leiding en uiteindelijk de overwinning verloor.

Stella spreekt Norris tegen na België

"In werkelijkheid, wat betreft het gebruik van de batterij bij de start, heb ik begrepen dat er een kleine afwijking was en dat het zich bij beiden had voorgedaan", vertelde Stella tegenover onder andere GPFans na de vraag of het klopte dat Norris ingehaald werd door Piastri door een batterijprobleem. De Australische coureur bleek dus ook een 'afwijking' gehad te hebben. "Dus er was niets in het bijzonder waar Lando nadeel ondervond ten opzichte van Oscar. De telemetrie wordt nog gecheckt, maar dit is de eerste feedback die ik heb ontvangen."

De Umbriër vervolgde: "Ik denk dus dat de inhaalactie uiteindelijk gewoon kwam, doordat het heel moeilijk is voor de leidende auto in het veld om als eerste te arriveren in bocht 5 [Les Combes]. Het is niet onmogelijk, maar je hebt wel een redelijke voorsprong nodig, wanneer je over start-finish komt, en dat was bij de start van Lando niet het geval."

