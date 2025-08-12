McLaren-CEO heeft plan voor verliezer van titelstrijd: "Heb erover nagedacht"
McLaren-CEO Zak Brown is zich ervan bewust dat één van zijn rijders dit jaar met de wereldtitel vandoor gaat, maar dat er ook één ‘verliezer’ in zijn team zal zijn. De Amerikaan stelt dat het lastig is om een feestje te vieren voor de winnaar, en legt bij The Race uit dat het team aan de coureurs gaat vragen hoe zij willen dat er wordt gereageerd als de titel wordt verloren.
Het team uit Woking domineert momenteel met de MCL39. Tijdens de kwalificatie hebben de rivalen van McLaren nog een kans, maar het grote voordeel wordt pas zichtbaar tijdens de races, waarbij de banden het veel langer uithouden dan die van de concurrentie. Dat heeft ertoe geleid dat de strijd om het kampioenschap dit seizoen tussen Oscar Piastri en Lando Norris gaat. De Australiër leidt het klassement, maar Norris volgt op slechts negen punten.
Winnaar en verliezer
McLaren heeft ervoor gekozen om geen nummer één-coureur aan te wijzen, en Brown is zich ervan bewust dat één coureur aan het einde van het jaar met lege handen zal staan. "Wij gaan gewoon om de tafel zitten en echt een gesprek voeren, en zeggen: ‘Oké, één van jullie gaat winnen, het wordt de mooiste dag van je leven; één van jullie gaat verliezen, hoe willen jullie dat wij daarmee omgaan? Willen jullie dat we opspringen en juichen voor degene die gewonnen heeft?’, zo legt hij de vraag neer bij het duo. "Ik heb erover nagedacht: hoe ga je om met de winnaar en de verliezer, als je wilt. En dat wordt gewoon een gesprek met de coureurs: ‘Hoe willen jullie dat wij ons opstellen?’ Want we zullen daar heel zorgvuldig mee omgaan."
Wereldkampioen
Hoewel Norris al sinds jaar en dag onderdeel is van McLaren, heeft Brown juist alles uit de kast gehaald om Piastri in 2022 naar het team te halen. Brown heeft dan ook geen voorkeur: "Het zal neerkomen op uitvoering. Het is duidelijk dat er qua snelheid niets tussen zit. Dus het zal aankomen op consistentie in de uitvoering of misschien puur op geluk: het weer, een safetycar, of dat één van de twee wordt uitgeschakeld door iemand anders op de baan."
