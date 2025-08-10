Norris hoeft Piastri niet te zien in woonplaats: "Gelukkig niet!"
Norris hoeft Piastri niet te zien in woonplaats: "Gelukkig niet!"
De meeste rijders wonen - zoals bekend - heerlijk in Monaco, waar de kans groot is dat je elkaar regelmatig tegenkomt in het piepkleine land. Lando Norris hoeft echter zijn mede-coureurs, zoals teammaat Oscar Piastri, niet te zien wanneer hij thuis is.
Eén van de meest populaire woonplaatsen voor coureurs is - zoals inmiddels wel bekend - toch wel Monaco. Naast de roem en fortuin die Monte Carlo uitstraalt, ademt het staatje ook een gezonde sportcultuur. Natuurlijk herbergt het met de Grand Prix van Monaco één van de grootste race-evenementen ter wereld. Daarnaast wordt er op de Monte Carlo Country Club jaarlijks het ATP 1000-toernooi van Monte Carlo gespeeld en herbergt het prinsdom in de vorm van AS Monaco, voormalig club van Real Madrid-speler Kylian Mbappé, ook nog eens één van de rijkere voetbalclubs van Frankrijk. Monaco staat daarnaast natuurlijk bekend als één van de belastingparadijzen die onze wereld rijk is.
Piastri niet zien
De coureurs hoeven in Monaco geen inkomensbelasting te betalen en daarnaast wordt er door de Monegaskische regering ook geen vermogensbelasting ingehouden. Het is dan ook niet gek dat veel rijders in het piepkleine plaatsje wonen en de kans ook groot is dat ze elkaar daar regelmatig tegenkomen. Dat geldt niet voor Norris en Piastri. De Britse coureur is vooral blij dat hij zijn teamgenoot niet vaak ziet in zijn woonplaats: "Gelukkig niet. Ik wil geen andere coureurs zien wanneer ik hier ben."
Het racen loslaten
De McLaren-coureur legt uit waarom: "Heel soms als ik padel ga spelen of golf dan zie ik Carlos, Alex of George. Als ik thuis ben, hoef ik geen van de coureurs te zien. Ik wil graag even het racen loslaten. Als je dan met andere coureurs bent, ga je het toch weer over racen hebben. Dat wil ik niet", zo besluit de man die momenteel tweede staat in het wereldkampioenschap. Vanaf Zandvoort zal de Brit op zijn teamgenoot gaan jagen om het gat van negen punten dicht te rijden en te jagen op zijn eerste wereldtitel.
