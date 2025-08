Zak Brown verwacht dat kampioenschapskandidaten Lando Norris en Oscar Piastri na de zomerstop opnieuw een crash zullen meemaken. De CEO van McLaren denkt echter niet dat het opzettelijk zal zijn. Hij gaat in op het respect en vertrouwen dat binnen de formatie uit Woking heerst.

Piastri en Norris zijn redelijk gelijk opgegaan in het kampioenschap dat door McLaren dit F1-seizoen gedomineerd wordt. De laatstgenoemde won de seizoensopener en zegevierde opnieuw in Monaco. Tussendoor stond hij alleen in Saoedi-Arabië niet op het podium, maar toen werd hij nog wel vierde. Tijdens de Grand Prix van Canada reed hij achterop zijn teamgenoot en crashte in het gevecht om de vierde stek. Norris sloeg terug door drie van de volgende vier wedstrijden te winnen. Piastri begon wat sterker met vier overwinningen in de eerste zes Grands Prix. Daarna kwam hij als eerste over de streep in Spanje en België. De Australiër ligt 9 punten voor op Norris met nog tien raceweekenden te gaan.

Vertrouwen en respect binnen het team

"Ik verwacht dat ze op een gegeven moment opnieuw schade zullen rijden", begon Brown bij de BBC, wijzend naar de eerdere crash in Montreal. "Ik denk echter niet dat ze ruzie gaan maken, vanwege de communicatie binnen het team en het vertrouwen en respect dat we allemaal voor elkaar hebben. We staan in een heel fortuinlijke positie om de twee karakters te hebben die we hebben. We houden van deze uitdaging." De Amerikaan verwacht dat de strijd na de zomerstop op een eerlijke manier verder gaat. "Ik heb beiden individueel gevraagd of hun teamgenoot ooit iets heeft gedaan waar ze zich aan ergerden. 'Nooit'. Dat is wat ze allebei zeiden."

Brown verwacht nog een crash tussen Piastri en Norris

"Dus de competitiviteit is aan het broeien, maar we voelen geen spanning", vervolgde Brown. "Ik denk naarmate we richting het einde van het kampioenschap gaan, die spanning wel groeit, maar zoals in Montreal... Ik ben blij dat we dat achter de rug hebben. Eigenlijk was het een non-event. Lando nam zijn verantwoordelijkheid, Oscar begreep het, en het was gewoon een foutje." Hij verwacht dat ze opnieuw zullen crashen, maar "ik ben er heel zeker van dat het niet expres zal zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ze elkaar nooit van de baan zullen duwen. Dat is wel waar je ruzie van krijgt."

