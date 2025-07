Nico Hülkenberg scoorde een eerste Formule 1-podium in zijn 239e start, maar het had anders af kunnen lopen tijdens de Britse Grand Prix. Oscar Piastri kreeg een tijdstraf en verloor daardoor de overwinning aan Lando Norris. De eerstgenoemde schoot in de cooldown room in de verdediging, maar Hülkenberg legt aan de McLaren-coureur uit waarom hij de straf verdiende.

McLaren pakte een één-tweeresultaat op Silverstone. Piastri nam de leiding over van Max Verstappen in ronde zeven en leek op weg naar de zege. Halverwege de race was er een safety car en voor de herstart remde Piastri plotseling veel te hard af, om precies te zijn van 218 naar 52 kilometer per uur. Verstappen kon de papajabolide nog net ontwijken, maar in spray waren er nog een aantal bijna-ongelukken. Piastri kreeg een tijdstraf van 10 seconden en kwam daardoor achter Norris terecht na de laatste pitstop naar slicks. Achter de McLarens reed Hülkenberg een uitstekende wedstrijd van P19 naar P3 door onder andere Lance Stroll en Lewis Hamilton te verslaan.

Hülkenberg en Piastri bespreken straf

"Vochten jullie vooraan het veld?", vroeg Hülkenberg aan Piastri in de cooldown room, ervanuit gaande dat Norris Piastri op de baan had verslagen. De laatstgenoemde antwoordde: "Nee, ik kreeg een tijdstraf van 10 seconden voor remmen achter de safety car. Ik remde op het moment dat de lichten uit gingen op de safety car. Ik accelereerde niet meer, maar toch kreeg ik een tijdstraf van 10 seconden. Blijkbaar mag je niet meer remmen achter de safety car."

Hülkenberg was niet verbaasd en legde aan Piastri uit waarom hem die penalty was opgelegd: "Wat het veroorzaakte... Ik ging van de baan, ik knalde bijna achterop Lance, en Pierre [Gasly] vloog me voorbij." Piastri probeerde zich te verdedigen: "Het probleem was dat ik op de rem trapte, precies toen de lichten uit gingen." Dat was echter niet het geval. Hülkenberg was het dan ook niet met de Australiër eens: "Het zorgde voor problemen erachter, waar ik reed. Wij moesten auto's ontwijken."

